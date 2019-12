Domenica Live | ecco la replica choc di Moreno Merlo alle accuse di Paola Caruso

trendit

(Di domenica 1 dicembre 2019) Soap opera, dove eravamo rimasti? I due, come ricorderete, dopo una breve relazione si erano lasciati in maniera non del tutto pacifica. Queste le parole dila scorsa settimana (qui per recuperare il discorso completo): Si è avvicinato a me usando mio figlio per cercare di arrivare in televisione. E ancora: Mi diceva ‘Stai attenta a quello che dici, perché se vai a dire in giro una cosa del genere di me, io ti ho sempre registrato e quindi faccio vedere tutte le tue registrazioni private, ti ho sempre registrato di nascosto‘. Cioè, barbara, questo mi registrava! Io non so che registrazioni ha di me, di mio figlio, della mia vita, in che situazioni! Lui è stato quattro mesi con me registrandomi!non era ovviamente rimasto in silenzio e, tramite il suo profilo Instagram, aveva prontamente ...

blusewillis : RT @NBAItalia: Chi si aggiudicherà l'#NBASundays tra i @dallasmavs e i @Lakers? LIVE su @SkySportNBA - Domenica alle 22:00! - Gazzettino : #mercedesz henger in lacrime a Domenica Live: «Ecco perché ho rivelato che Schicchi non era mio padre» - blusewillis : RT @NBAItalia: La sfida è tra @dallasmavs & @Lakers per l'#NBASundays - chi vincerà? #MFFL #LakeShow #NBASundays Guarda la partita LIVE s… -