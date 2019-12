Domenica In | tra gli ospiti di oggi Paolo Bonolis e Gianna Nannini

Domenica In – Dodicesima puntata del 1 dicembre 2019 – Paolo Bonolis - Gianna Nannini tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Dodicesima puntata del 1 dicembre 2019 – Paolo Bonolis, Gianna Nannini ...

Pezzi Unici – Terza puntata di Domenica 1 dicembre 2019 – Trama - anticipazioni. : Terminata Imma Tataranni e anche La strada di casa, Raiuno alla domenica sera ha una nuova fiction sul filone delle indagini e del mistero: si tratta di Pezzi Unici, articolata in sei puntate e firmata da Cinzia TH Torrini. Una crime story ambientata a Firenze che abbraccia racconto generazionale, dramma sociale e giallo. Nel cast […] L'articolo Pezzi Unici – Terza puntata di domenica 1 dicembre 2019 – Trama, anticipazioni. sembra essere ...

Programmi TV di stasera - Domenica 1 dicembre 2019. Andre Bocelli - Riccardo Chailly e le «sardine» tra gli ospiti di «Che Tempo Che Fa» : Fabio Fazio Rai1, ore 21.25: Pezzi Unici - 1^Tv Fiction di Cinzia TH Torrini del 2019, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri. Prodotta in Italia. Le disgrazie non vengono mai sole: Il rapporto tra Vanni e i suoi Pezzi unici, i ragazzi che ha preso a lavorare con lui, va avanti tra alti e bassi. In particolare, Vanni si è affezionato a Lapo, il più irascibile, ma anche quello che dimostra maggiore talento per l’artigianato. ...

Tra crisi e chiusure Domenicali - Ikea rinuncia ai due megastore di Arese e Verona : Ikea rinuncia all'apertura di due megastore in Italia: quelli di Arese, nell'hinterland milanese, e di Verona. Una decisione comunicata dal Gruppo Finiper, guidato da Marco Brunelli e coinvolto nei due progetti. Le motivazioni? La crisi dei consumi, certo, ma anche il rischio di affrontare la chiusura domenicali dei negozi.Continua a leggere

Il Segreto - trama Domenica 1/12 : il Leal convinto che la Montenegro abbia ucciso Adela : domenica 1° dicembre, nel pomeriggio di Canale 5 dedicato alle soap opera, andrà in onda un nuovo episodio de Il Segreto, la telenovela ambientata a Puente Viejo che, in queste ultime puntate ha regalato ai telespettatori numerosi colpi di scena. In primis la morte di Adela, che avrà gettato nello sconforto non solo il marito Carmelo, ma tutta la comunità del piccolo paese iberico, molto attaccato alla maestra. La donna, come sappiamo, ha perso ...

Domenica torna #VIALIBERA - con strade dedicate a pedoni e ciclisti : Roma – A Roam torna Domenica 1 dicembre #VIALIBERA. Dalle 10 alle 18 circa 8 chilometri di strade saranno, totalmente o parzialmente, chiuse al traffico e dedicate a pedoni e ciclisti. Una Domenica per passeggiare e andare in bici che coincide con l’iniziativa, promossa da Roma Capitale, dell’ingresso gratuito nella prima Domenica del mese nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Citta’ Metropolitana. Tra le strade ...

A Ferrara giocando si impara : una Domenica al museo tra arte e creatività : E’ pensato per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni il percorso, in programma domenica 1 dicembre dalle 10,

Milano. Il Contrabbasso Domenica 1 dicembre allo Spazio Teatro 89 : Liberamente ispirato all’omonimo monologo dello scrittore tedesco Patrick Süskind, il quarto appuntamento della rassegna di musica classica dello Spazio Teatro

Vanessa Incontrada in lacrime a Domenica in : Vanessa Incontrada piange a “Domenica In”, e sottolinea: «Sono lacrime di felicità». La conduttrice è stata ospite di Mara Venier insieme a Gigi D’Alessio e racconta di avere molta nostalgia di casa. «Vivo in Italia da tantissimo tempo, ma sono comunque una latina. Sono spagnola e, anche se non mi manca troppo Barcellona, ho tanta nostalgia della mia casa e della mia famiglia» – spiega Vanessa Incontrada – «Sono abituata a ...

Paola Caruso in lacrime a Domenica Live : 'Moreno mi registrava di nascosto’ : Ospite nel salotto di Barbara D’Urso, Paola Caruso, tra le lacrime, conferma che la storia d’amore tra lei e Moreno Merlo è finita. Paola è molto provata per il tragico epilogo di una storia che lei credeva potesse essere quella perfetta. La showgirl confessa che la crisi con Moreno sia nata dopo la puntata di Domenica Live nella quale furono ospiti. Paola racconta come il ragazzo si sia presentato nella casa in cui convivevano, non contento del ...

“Non è semplice”. Vanessa Incontrada scoppia a piangere a Domenica In. Il motivo ha commosso tutti : Quella di Domenica 24 novembre 2019 è stata una puntata di Domenica In piena di momenti di profonda emozione. Mara Venier ha ospitato, tra gli altri, Margherita, la mamma di Nadia Toffa e il racconto a un certo punto si è fatto talmente commovente, che la Venier si è alzata e ha interrotto per un attimo la conduzione. Altro momento degno di nota del programma Domenicale è stato quello dell’intervista a Vanessa Incontrada, ospite della Venier ...

“Non riesco a trattenere…”. Mara Venier - è successo durante l’intervista a Marco Bocci. Imbarazzo a Domenica In : Sì sa, quando scappa scappa! E Mara Venier è così genuina da non doverlo nascondere. Questo è capitato durante la bella intervista a Marco Bocci durante l’ultima puntata di Domenica In. La conduttrice veneta stupisce tutti durante la chiacchierata con l’attore e scrittore, sposato con Laura Chiatti: “Devo andare a fare la pipì” e scappa via dallo studio poco dopo aver mandato la pubblicità. Succede tutto a ridosso di un nero pubblicitario: Mara ...