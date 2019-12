Domenica In | esibizione di Gianna Nannini interrotta Mara Venier furiosa | “sono nera”

trendit

(Di domenica 1 dicembre 2019) La puntata di oggi diIn è durata meno del solito, poiché Rai 1 ha deciso di mandare in onda la visita di Papa Francesco a Greccio, dove è situato il primo presepe vivente. La conduttriceha quindi sfruttato tutto il tempo a disposizione (fino alle 15.45) per intervistare i suoi ospiti, tra cui Paolo Bonolis e. Anche Paolo Bonolis, quando ha scoperto in diretta che la trasmissione sarebbe stataper lasciare spazio alla visita del Papa, non è riuscito a nascondere qualche perplessità. Poco dopo però, con l’entrata in scena della, la situazione sarebbe degenerata. Molti utenti si sono infatti lamentati poiché, durante l’della cantante, si sarebbe verificata una brusca interruzione proprio per dare la linea allo speciale su Papa Francesco. Un’interruzione di cattivo gusto che non ha solo ...

