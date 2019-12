Domenica In – Dodicesima puntata del 1 dicembre 2019 – Paolo Bonolis | Gianna Nannini tra

Domenica in e gli ospiti della dodicesima puntata (Anteprima Blogo) : Domenica 1 dicembre alle ore 14 torna l'appuntamento con Domenica in e torna Mara Venier che ospiterà nel suo accogliente studio tutta una serie di personaggi per tenere compagnia al pubblico della prima rete della televisione pubblica. Vediamo insieme quali saranno gli uomini e le donne che andranno a visitare Mara partendo da Paolo Bonolis, che torna negli studi di Domenica in, programma questo che conosce molto bene avendolo condotto per una ...