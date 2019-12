ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Nonle imprese”.non ci sta e si schieralasuifiscali previsti dal dlproprio nel giorno in cui la maggioranza ha trovato un accordo parlando di “approccio iper repressivo”. La Confederazione generale dell’industria italiana, “ribadisce la profonda preoccupazione per il continuo ampliamento della sfera penale ai fatti” riferendosi in particolare all’emendamento al dl Fiscale che estende l’ambito applicativo del decreto 231 aitributari. La legge 231 prevede sanzioni per le società che di fatto non hanno impedito che loro dipendenti commettessero. Allo stato iper cui si può essere sanzionati sono quelli societari, indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato, o altro ente Pubblico o Comunità europea, concussione, corruzione, frode informatica ...

MaxLandra : ..Intesa sul carcere per i #grandievasori. #Confindustria: 'E' approccio iper repressivo' E SUBITO S'INCAZZANO...… - erregi69 : Dl Fisco, Confindustria contro la stretta sui reati economici: “Non criminalizzare le imprese. Approccio iper repre… - TutteLeNotizie : Dl Fisco, Confindustria contro la stretta sui reati economici: “Non criminalizzare le… -