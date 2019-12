DIRETTA Varese Roma | risultato 0-0 | video streaming tv | palla a due | si gioca!

LIVE Varese-Virtus Roma basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : comincia la partita a Masnago! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA LA partita! 11:58 A Masnago risuona l’Inno di Mameli, tra poco si parte. 11:55 Immagini del riscaldamento dei capitolini DIRETTA Varese Roma/ Streaming video tv : Cervi - nuovo acquisto della Openjobmetis : Diretta Varese Roma Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca alla Enerxenia Arena, 11giornata di basket Serie A1.

LIVE Varese-Virtus Roma basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : a Masnago le due squadre cercano il riscatto di mezzogiorno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’11a giornata Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di mezzogiorno dell’undicesima giornata di Serie A che mette di fronte Openjobmetis Varese e Virtus Roma. Situazione di classifica simile per le due formazioni, con Varese, che ha già usufruito del turno di riposo, a quota 8 punti, e Roma che si trova invece a 10. Entrambe provengono da sconfitte: ...

LIVE Varese-Virtus Roma basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : a Masnago le due squadre cercano il riscatto di mezzogiorno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’11a giornata Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di mezzogiorno dell’undicesima giornata di Serie A che mette di fronte Openjobmetis Varese e Virtus Roma. Situazione di classifica simile per le due formazioni, con Varese, che ha già usufruito del turno di riposo, a quota 8 punti, e Roma che si trova invece a 10. Entrambe provengono da sconfitte: i ...

DIRETTA/ Reggio Emilia Varese - risultato finale 81-74 - streaming : Fontecchio 19 punti : DIRETTA Reggio Emilia Varese streaming video tv: risultato live della partita di basket al PalaBigi, anticipo della decima giornata di Serie A.

DIRETTA/ Reggio Emilia Varese - 61-61 - streaming video tv : Clark 23 punti : Diretta Reggio Emilia Varese streaming video tv: risultato live della partita di basket al PalaBigi, anticipo della decima giornata di Serie A.

DIRETTA/ Reggio Emilia Varese - 23-20 - streaming video tv : Johnson sette punti : Diretta Reggio Emilia Varese streaming video tv: risultato live della partita di basket al PalaBigi, anticipo della decima giornata di Serie A.

DIRETTA/ Varese Venezia - risultato 75-75 - streaming video tv : si va al quinto! : Diretta Varese Venezia streaming video tv: orario e risultato live 75-75, intervallo: si va al quinto quarto di gioco con una rimonta pazzesca degli ospiti.

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 93-69 - Olimpia vittoriosa in una partita dominata. 17 punti di Moraschini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina così la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! TOP SCORER – MILANO: Moraschini 17; VARESE: Clark 14 FINISCE QUI. partita totalmente dominata da Milano, che sale a quota 8 punti in classifica 93-69 1/2 Simmons Stoppata irregolare di Biligha su Simmons perché c’è il fallo prima, due liberi 93-68 2/2 Cinciarini Liberi che ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 80-55 - Olimpia in chiaro controllo a 5' dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-61 A segno da tre Natali 81-58 1/2 Moraschini Due tiri liberi per Moraschini, il fallo è di Natali vicino a canestro 80-58 3/3 Jakovics Fallo di Burns sulla tripla di Jakovics, sono tre tiri liberi per il numero 7 di Varese. Time out Messina 80-55 Correzione volante di Simmons 80-53 1/2 Jakovics Antisportivo di Mack dopo la palla persa. L’ex NBA sta cercando ancora il suo posto nel ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 74-45 - divario incolmabile scavato dall’Olimpia nel terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia l’ultimo quarto TOP SCORER – MILANO: Moraschini 16; VARESE: Clark 14 Finisce il terzo quarto, l’Olimpia è ormai in controllo, partita dominata. Due falli di Mack per fermare Varese, 2″7 al termine del terzo quarto con la rimessa in arrivo perché il bonus non era finito 74-45 Tripla di Nedovic, arriva vicina al +30 Milano 71-45 Rimbalzo in attacco e appoggio ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 57-39 - Olimpia mai in difficoltà dopo due quarti e mezzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-43 Palla che arriva facilmente sotto per Biligha: +24 Milano 65-43 E ancora la tripla di Micov! Vola oltre i 20 di vantaggio Milano, time out Caja 62-43 2/2 Micov Guadagna due tiri liberi Micov, il fallo è di Mayo 60-43 2/2 Peak Peak attacca Moraschini dal lato destro, ne provoca il terzo fallo e si concede due tiri liberi 60-41 16 punti, 4/5 da tre: è la giornata di oggi di Riccardo ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 46-30 - Olimpia avanti all’intervallo con 13 di Moraschini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – MILANO: Moraschini 13; VARESE: Vene, Mayo 9 Finisce il secondo quarto, con l’Olimpia in chiaro controllo 46-30 Cinciarini per Brooks, massimo vantaggio Milano Terzo fallo anche di Peak, ultimo minuto prima dell’intervallo 44-30 Ancora Moraschini! Sono 13 per lui 41-30 Brooks perde Vene, che va a segno 41-28 Arriva la prima tripla del secondo quarto di Milano, è ...

LIVE Milano-Varese - Serie A basket in DIRETTA : 10-2 - prova a scappare l’Olimpia dopo tre minuti di attacchi rivedibili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora un fallo di Clark, che stavolta manda in lunetta Scola 22-12 2/2 Rodriguez Contatto Mayo-Rodriguez, lunetta per lo spagnolo 20-12 Peak appoggia al tabellone prendendo la linea di fondo, ultimo minuto del primo quarto 20-10 2/2 Brooks Fallo a rimbalzo in attacco di Peak su Brooks, che va in lunetta. In precedenza da segnalare, proprio a rimbalzo, una buona intensità di Luca Gandini, che ...