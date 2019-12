DIRETTA F1 | Live gara GP Abu Dhabi 2019 | tra poco si comincia! Ferrari si gioca tutto al

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00: 10′ al via della corsa! 13.57: Innon si preoccupano più di tanto dunque per questa discrepanza sulla benzina. Ne sapremo di più dopo la. 13.55: E’ il momento dell’inno in circuito. Concentrati tutti i piloti, desiderosi di ben figurare in quest’ultimo atto. 13.54: “Abbiamo visto anche noi la notizia, non è chiaro di cosa si tratti. Se ne parlerà durante la, da parte nostra siamo tranquilli. È importante chiudere bene il, importante per il morale chiudere in modo positivo. Ieri la qualifica è stata difficile, non è una pista facile ma ce la metteremo tutta. Penso che avere due piloti su due gomme diverse ci da una strategia in più“, le parole a caldo del Team Principal Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport. 13.53: Strategia diversificata tra le due: gomme medie al via ...

