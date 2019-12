Dinamo Sassari-Brescia oggi | Serie A basket | orario d’inizio | tv | streaming e programma

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) Sfida ad alta quota in, al PalaSerradimigni ditra i padroni di casa dellae la Leonessa. Al momento, infatti, entrambe le squadre occupano la terza posizione in classifica a quota 12 punti, anche se gli isolani hanno una partita in meno rispetto ai lombardi. Il match, che vede fronteggiarsi due dei migliori attacchi della nostraA, inizierà alle 18.00. Data la sconfitta patita da Brindisi, ieri, sul campo di Trento, la vincitrice odierna aggancerà i pugliesi al secondo posto in classifica. Sarà possibile vedere l’incontro in direttasu Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi nemmeno un secondo di questo evento. ILDI– LEONESSA(1 dicembre 2019)d’inizio: 18.00 Diretta: Eurosport Player Diretta testuale: OA ...

FedeFrench88 : Buongiorno anche se non sono più convinto dell' over 161.5 giocato su Dinamo Sassari - Brescia ?? P. S. :non andate a votare - AllAroundnet : @LegaBasketA 11^andata 2019-20 grande sfida tra terze della classifica @dinamo_sassari vs @LeonessaBrescia - dinamo_sassari : Sirbo e coach Gerosa, insieme al @BancoAlimentare, nel Conad Superstore di Via Gramsci a Sassari per la Giornata Na… -