DiCaprio risponde a Bolsonaro | “orgoglioso” di sostenere le organizzazioni che proteggono

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Nonostante fossero degne di essere sostenute, non abbiamo sostenuto quelleinteressate“: con queste parole Leonardoha risposto alle accuse lanciate dal presidente brasiliano. Jairha accusato l’attore ambientalista e la sua fondazione Earth Alliance di finanziare delleche avrebbero provocato degli incendi in Amazzonia. “Confermo il mio impegno nelle comunità indigene brasiliane, governi locali, scienziati, educatori e cittadini comuni che lavorano instancabilmente nel proteggere l’Amazzonia per il futuro di tutti i brasiliani“, sottolineache si dice “orgoglioso” di essere al fianco dellechel’Amazzonia e il suo “insostituibile ecosistema“. L'articolo: “orgoglioso” dile ...

