Delitto Sacchi | la mamma di Luca | ' Anastasia devi guardarmi negli occhi e dirmi la verità'

Sacchi - le intercettazioni e il Delitto in diretta : «Glieli levo i 70 mila euro - faccio un casino»|Anastasiya indagata : La polizia indagava il su Marcello De Propris e lo ascolta mentre forniva a Del Grosso la marijuana e la pistola. Poi il 21 enne annuncia: «Glieli levo tutti e settanta»

Roma - Delitto Luca Sacchi - il giovane che ha sparato : 'Glieli levo tutti i settanta' : C'è una svolta per quanto riguarda l'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne di professione personal trainer ucciso la notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso a Roma, al quartiere Appio. Come si ricorderà il delitto è avvenuto all'esterno di un noto pub della zona. Il Sacchi si trovava in compagnia della sua ragazza, Anastasiya Kylemnyk, quando all'improvviso i due sono stati aggrediti. In un primo momento la giovane ha riferito di non conoscere ...

Delitto Sacchi - indagata la fidanzata Anastasia per aver tentato acquisto stupefacente : La svolta, tanto attesa e insieme tanto temuta dai familiari di Luca Sacchi, in particolare dal padre Alfonso, finalmente è arrivata. Anastasia Kylemnyk, fidanzata del personal trainer 24enne freddato con un colpo di pistola alla testa la sera dello scorso 23 ottobre, è indagata ed è stata raggiunta dalla misura dell'obbligo di firma in caserma. Con Giovanni Princi, amico di Luca, avrebbe tentato di acquistare un ingente quantitativo di droga e ...

Roma - svolta Delitto Sacchi : 5 le misure : 7.20 svolta nelle indagini sull'omicidio di Luca Sacchi, ucciso nella Capitale la sera dello scorso 23 ottobre. 5 le misure da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma per concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. In carcere, oltre ai 2 già reclusi, un 22enne considerato colui che li ha armati e un 24enne accusato di aver voluto comprare droga ...

Roma - Delitto Sacchi : il papà : 'Luca era il mio orgoglio - Anastasiya nasconde qualcosa' : A poco più di un mese dalla morte di Luca Sacchi, il personal trainer 24enne freddato davanti ad un pub dell'Appio Latino (quartiere di Roma), torna a parlare Alfonso Sacchi, il papà del ragazzo. L'uomo, ha dichiarato di nutrire dei dubbi nei confronti di Anastasiya Kylemnyk e di Giovanni Princi, rispettivamente fidanzata ed amico del figlio: secondo lui i due nasconderebbero qualcosa. 'Anastasya era distaccata, Princi non era un vero ...

Delitto Sacchi - il papà di Luca : «Anastasia nasconde qualcosa» : Il tempo si è fermato mentre i giorni corrono via veloci e lui, Alfonso Sacchi, è rimasto immobile: «Perché mio figlio è stato ammazzato?». Un mese fa, ormai,...

Delitto di Luca Sacchi - il padre : 'Anastasia - se hai detto la verità - non nasconderti' : A distanza di un mese, quello di Luca Sacchi è un Delitto irrisolto perché ancora non si capisce nulla. Il sospetto, però, è che dietro l'omicidio a Roma del personal trainer 24 enne, un'esecuzione in piena regola, ci sia una storia di droga con pesantissimi retroscena. I legali della famiglia Sacchi giovedì scorso hanno accompagnato il papà Alfonso Sacchi, alla trasmissione di Bruno Vespa, Porta a Porta: sospettano che Luca avesse scoperto ...

I funerali di Luca Sacchi : la fidanzata Anastasiya non c’è Foto|L’omaggio degli amici in moto : video|Il Delitto : Le esequie del personal trainer 24enne ucciso in strada all’Appio: gli amici lo omaggiano passando con le moto davanti alla chiesa. Ancora un mistero la dinamica dell’assassinio

I funerali di Luca Sacchi : la fidanzata Anastasiya non c’è - l’omaggio degli amici in moto|Il Delitto e i punti oscuri : Le esequie del personal trainer 24enne ucciso in strada all’Appio: gli amici lo omaggiano passando con le moto davanti alla chiesa. Ancora un mistero la dinamica dell’assassinio

Delitto di Luca Sacchi : un amico parlò con i pusher prima dell'incontro : Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza sull'omicidio del ventiquattrenne Luca Sacchi che la sera del 23 ottobre è stato ucciso a Roma con un colpo di pistola alla nuca. In compagnia del giovane c'era la fidanzata Anastasia Kylemnyk . La sua testimonianza a oggi non ha ancora soddisfatto gli inquirenti che continuano a indagare sul ruolo ricoperto dalla giovane ucraina. Esce una figura chiave nell'omicidio del giovane Luca Sacchi Un ...

Titoli e aperture : il Delitto Sacchi e le elezioni in Umbria nel racconto dei quotidiani in edicola : Dietro l'uccisione di Luca Sacchi in un quartiere della Capitale, uno scambio di droga che il giovane stava acquistando con la fidanzata. In stato di fermo due giovani di Roma, uno dei quali denunciato dal fratello e dalla madre. E il voto di domani in Umbria, dalle 7 alle 23, dove non è previsto il ballottaggio. Perciò diventerà presidente della giunta regionale chi otterrà più voti. In corsa 8 aspiranti governatori, ma la partita è tra ...

Roma - Delitto Luca Sacchi : la svolta Possibile pista lo scambio di droga : Ancora oscuro il movente reale, i riscontri con le immagini dei profili degli assassini coincidono con i due fermati. La svolta è vicina Segui su affaritaliani.it

Roma - Delitto Luca Sacchi : la svolta Possibile pista lo scambio di droga : Ancora oscuro il movente reale, i riscontri con le immagini dei profili degli assassini coincidono con i due fermati. La svolta è vicina Segui su affaritaliani.it

Roma - Delitto Luca Sacchi : la svolta Fermati due uomini - sono sotto torchio : Ancora oscuro il movente reale, i riscontri con le immagini dei profili degli assassini coincidono con i due Fermati. La svolta è vicina Segui su affaritaliani.it