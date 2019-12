Dal Grand Hotel Scalfari disposizioni per il giornale del futuro

Mercato Juventus - grande colpo di Paratici a zero Dalla Premier League : Mercato Juventus – Il calcioMercato dei bianconeri non si ferma mai. Paratici e Nedved continuano a lavorare sottotraccia per regalare a Maurizio Sarri un grande colpo di Mercato.Sempre un occhio di riguardo ai parametri zero per Fabio Paratici. L’ultima estate Rabiot e Ramsey, nel passato spiccano Pirlo e Pogba. Il CFO della Juventus continua la caccia e non si ferma, pronto a regalare alla ‘Vecchia Signora’ altri colpi ...

Presunto stupro al Grande Fratello spagnolo - gli sponsor si ritirano Dalla versione vip : Un clamoroso scandalo sta travolgendo il Gran Hermano, ovvero la versione spagnola del Grande Fratello. Si parla di un Presunto stupro, che sarebbe stato commesso in un’edizione passata risalente al 2017 ma di cui si è tornati a parlare in virtù di nuovi materiali inediti. Proprio in questo periodo sta andando in onda su Telecinco la versione Vip del reality (che ha visto tra i concorrenti anche l’italiano ...

Droga - Fabrizio Piscitelli a capo della banda del «Grande raccordo criminale» smantellata Dalla Finanza : L’organizzazione «inondava di coca» Roma. Per i giudici al vertice c’era Diabolik, capo ultrà della Lazio ucciso ad agosto. Dalle intercettazioni emerge il suo comportamento imprudente: «Non capisce che arriva un matto e gli tira una sventagliata sul portone»

Elisabetta Canalis e MadDalena Corvaglia - dopo la lite - grandi progetti per le due ex veline : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia erano una cosa sola. Le due si erano conosciute sul bancone di Striscia la Notizia e, oltre a diventare colleghe, erano diventate anche amiche. Inseparabili. Pensando all’amicizia si pensava a loro. Poi l’incantesimo si è rotto, non si sa bene cosa sia successo ma le due hanno litigato. Erano in procinto di aprire insieme un centro di fitness a Los Angeles ma la cosa non è più andata in porto e la loro ...

Daniele Bossari "ossessionato Dal suicidio". Dietro il Grande Fratello - il "fondo dell'abisso" : Daniele Bossari, 45 anni, conduttore radio e presentatore tv, si confessa in una intervista al Giorno in edicola venerdì 28 novembre. "Il fondo l'ho toccato nel 2015 quando all'isolamento ho aggiunto tanto alcol. Ho vissuto un anno acuto di depressione, non volevo sentire le critiche sul mio lavoro.

Heather Parisi picchiata Dall’ex : le figlie più grandi scrivono alla d’Urso : La lettera delle figlie maggiori di Heather Parisi a Live-Non è la d’Urso Continua a far discutere la recente rivelazione di Heather Parisi. La famosa showgirl ha confessato a Live-Non è la d’Urso di aver vissuto un amore malato. Una relazione pericolosa, durante la quale è stata riempita di botte per circa sette anni. Una […] L'articolo Heather Parisi picchiata dall’ex: le figlie più grandi scrivono alla d’Urso ...

Calciomercato Juve - due clamorosi arrivi Dal Napoli - uno è un grande difensore - l’altro è un centrocampista di valore : La Juventus si sta sempre più concentrando su come poter rafforzare la rosa. In particolare i dirigenti Juventini si stanno concentrando su due giocatori del Napoli. Tra il presidente De Laurentiis e alcuni giocatori del Napoli è ormai rottura conclamata e la Juve sta cercando di approfittarne. Il giocatore nel mirino della dirigenza bianconera è il forte centrocampista Allan. Conosciuto benissimo da Sarri, che lo ha allenato, il ...

Dresda - raid al castello : furto d'arte "più grande Dal Dopoguerra" - 1 miliardo in fumo : Nella prima mattinata di oggi, lunedì 25 novembre, una banda di ladri ha rubato dal museo d'arte di Dresda beni artistici per un valore di 1 miliardo di euro. Non è ancora chiaro quali specifici oggetti abbiano rubato, ma i ladri si sono concentrati su gioielli storici, diamanti e pietre preziose ne

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 59-62 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : un grande Bilan spinge i sardi Dal -13 al +3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non va la tripla di Brooks. Fine terzo quarto. 59-62 1/2 per l’ex Olimpia. 10″ per l’ultimo tentativo meneghino. Liberi per Jerrels dopo il fallo di Mack. 59-61 TRIPLA DI PIERRE! Dal meno 13 al più 2 Sassari. 2′ al termine del terzo quarto. 59-58 2/2 per l’ex Asvel. Raddoppiato fallosamente il lungo della Dinamo; altro giro in lunetta per lui. Bilan è arrivato a ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/NaDal-Murray/Skupski 7-6 5-6 - grande battaglia nel 2°set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 La Gran Bretagna conquista il game e si assicura il tie-break 40-0 Lopez spara ancora fuori il dritto. 15-0 Brutto errore di dritto per Lopez. 5-5 Skupski sbaglia il dritto e la Spagna pareggia. 40-30 Gran prima di Lopez. 30-30 Pazzesco salvataggio di Murray, che in allungo trova l’incrocio delle righe. 15-15 Servizio di Lopez e chiusura di Nadal. 0-15 Subito lo smash di Skupski. 4-5 ...

Piccoli Comuni - tesoro italiano : le imprese fuori Dalle grandi città trascinano l'economia : Le fabbriche, gli uffici, i negozi e le botteghe presenti nei Piccoli Comuni generano più Pil di quelle ubicate nelle grandi...

Real Estate - l’immobiliare sotto la lente. Dalla casa ai grandi investimenti : Un sito online per privati e operatori. Dall’acquisto della prima e seconda casa ai progetti di rigenerazione urbana, dai palazzi iconici dell’architettura agli interni di design, ecco i temi di approfondimento, inchieste e analisi sul settore

Cinquant'anni Dall'autunno caldo '69 e da quella grande lezione di democrazia : Sono passati 50 anni “dall’autunno caldo”, dall’ormai famosa trattativa sul contratto dei metalmeccanici che ha cambiato in profondità le coordinate del mondo del lavoro che sino a quel momento erano state in vigore nel nostro Paese. Una stagione dominata dai contrasti sociali, dai primi segni di una violenza che dopo alcuni anni esploderà in tutta la sua devastazione, dal protagonismo sindacale, dal ...

Kievgate - Trump : “Impeachment? Non hanno nulla. La controinchiesta sul Russiagate svelerà il più grande scanDalo della storia Usa” : Lo scambio tra gli aiuti militari a Kiev e l’inchiesta per corruzione sul figlio di Joe Biden è fantasia. Perciò “penso che sia molto difficile fare l’impeachment quando non hanno assolutamente nulla”. Parola di Donald Trump. In un’intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che se la Camera voterà a favore, darà il benvenuto al processo al Senato. Il capo della Casa Bianca ha sostenuto di aver ...