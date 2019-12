ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Sul Corriere dello Sport, nel rispondere ad una lettera di un lettore che si dichiara stanco dei continui eccessi di Mario, Italoscarica Super Mario. Annuncia le sue dimissioni da quello che definisce “Mondo Balo. “sorta di parco dei divertimenti che ho frequentato per anni convinto che il personaggio che lo animava fosse uno dei migliori prodotti calcistici dell’ultimo ventennio. Ho sempre pensato che Mario dovesse essere lasciato in pace perché la sua storia personale, ricca di sofferenza, si stemperasse nella leggerezza del calcio e anche, perché negarlo, del successo. E invece no”. Oggi il mondo istituzionale lo difende dal razzismo, scrive, ma fino a ieri un mondo ipocrita lo stuzzicava ogni giorno per le sue carenze intellettuali. “attività diffamatoria molto peggiore del razzismo. Non gli dicevano “sei nero” ma “sei scemo”” perché ...

napolista : Cucci: #Balotelli è al capolinea. Solo un grande allenatore potrebbe riabilitarlo. Ma chi ne ha voglia? - ilNapolis… -