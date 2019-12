Crozza-Grillo si presenta con il pupazzo di Di Maio | “Questo il nostro capo politico | lo

Crozza imita Grillo : “Di Maio è il capo” - ma è un cartonato : "Adesso c'è Di Maio non dovete rompere i c... Sei tu il capo vero? C'è lui. Io e Casaleggio nel 2010 lo chiamavamo Topo Giggino... Sono euforico, siamo cambiati, vogliamo andare a Lione velocemente, la Tav è un'opera stupenda, è prioritaria. È vero Di Maio ? È d'accordo anche lui": così Crozza imita Grillo mentre rivendica la leadership di Di Maio , peccato che accanto a lui ci sia un cartonato del capo politico M5s. Nella puntata di Fratelli di ...

Crozza e lo stratagemma di Conte - Grillo e Zingaretti per eliminare Di Maio. Ma il finale è a sorpresa : Maurizio Crozza veste i panni Contemporaneamente di Beppe Grillo, Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti , nella sesta puntata di “Fratelli di Crozza“, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. I tre, uniti in una tavola rotonda, progettano uno stratagemma per realizzare “l’eliminazione fisica di un Ministro degli Esteri di Avellino, facendolo sembrare un incidente”. Basta un’arma insospettabile: un ...