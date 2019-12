Costacurta | «Mai sentito Ancelotti attaccare i giocatori» Caressa | «Come se si fosse

ilnapolista

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Nel salotto Sky hanno ovviamente parlato della crisi del Napoli e delle parole di stasera di, parole dure. Fabioha evidenziato che era «molto contrariato dal comportamento dei. Oggi bisognava dare un segnale di presenza in campionato e il segnale non c’è stato. Ha detto che lui ha più responsabilità di tutti ma che tutti possono fare di più. Durooggi era anni che non lo sentivo. Si era arrabbiato così una volta a Monaco, in genere lui prova a smussare gli angoli, ad ammorbidire, oggi invece è andato più dritto. Hanno fatto ascoltare le frasi sui calciatori che devono metterci del loro.si addentra in uno studio sul sopracciglio di: «Il sopracciglio non era alto, quindi le sue parole sono frutto di un ragionamento.se avesse voluto dire: “cari calciatori, che vogliamo fare? Se decido io, qualcuno perde il posto, dobbiamo ...

