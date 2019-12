COP25 | al via domani la Conferenza sui cambiamenti climatici

Blastingnews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Prenderà il viala prima giornata di incontri della, ladell’ONU suinel quadro conosciuto come UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Gli incontri, che si protrarranno fino a venerdì 13 dicembre, sono sotto la presidenza del governo del Cile, al cui capo è stata nominata Carolina Schmidt Zaldivar, ministro per l’Ambiente del paese sudamericano. Il governo cileno è sostenuto da quello spagnolo a livello logistico, che infatti ospiterà lanella sua capitale Madrid. L'evento, come riporta lo stesso sito ufficiale della, ha tra gli obiettivi principali quello di portare a termine alcuni dei compiti fissati nell’Accordo di Parigi....

