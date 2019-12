Condannato a 30 anni per aver ucciso la fidanzata | si impicca in casa

Caso Nadia Orlando : Condannato a 30 anni - Mazzega si toglie la vita in giardino : Il corpo di Francesco Mazzega, 37 anni, è stato trovato privo di vita nel giardino della sua casa. L'uomo, reo confesso, era stato condannato a trent'anni per l'omicidio di Nadia Orlando, con la sentenza d'appello dello scorso venerdì 29 novembre, e nelle scorse ore ha deciso di togliersi la vita. Mazzega si è tolto la vita nel giardino della sua casa: i giudici temevano un gesto estremo in prigione Il Caso Orlando si è chiuso con un'altra ...

Il presidente del Suriname - Desi Bouterse - è stato Condannato a 20 anni di carcere per l’uccisione di 15 avversari politici nel 1982 : Il presidente del Suriname, Desi Bouterse, è stato condannato a 20 anni di carcere per avere ordinato l’uccisione di 15 oppositori politici, nel 1982. Bouterse ha 74, al momento è all’estero per un viaggio ufficiale in Cina e ha due settimane

Antonio Casamonica è stato Condannato in secondo grado a sei anni di carcere : Antonio Casamonica, del clan malavitoso dei Casamonica, è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma a sei anni di carcere per l’aggressione in un bar di Roma il giorno di Pasqua del 2018. Anche in secondo grado

Travolse e uccise due carabinieri nel Napoletano : 26enne Condannato a 4 anni : Aveva chiesto invano il patteggiamento di pena, Carmine Sannino, il 26enne di Sant?Antimo che la sera del 20 luglio del 2018, lungo la variante 7bis Nola-Villa Literno Travolse e uccise...

Roxy Bar - Antonio Casamonica Condannato a 6 anni : in appello confermato il metodo mafioso : La pena è stata ridotta di un anno, ma l’aggravante mafiosa è stata confermata. E’ quanto ha stabilito la la Prima corte di appello del Tribunale di Roma per Antonio Casamonica, il rampollo del clan attivo nella zona della Romanina, nella periferia della Capitale, accusato per la vicenda del raid punitivo nel Roxy Bar il primo aprile 2018. Con lo sconto, i giudici lo hanno condannato a sei anni di reclusione (in primo grado gliene ...

Abusa della sorellina adottiva di 6 anni e la uccide di botte - 14enne Condannato a 30 anni : Avrebbe dovuto farle da babysitter invece ha Abusato di lei. Un ragazzo di 14 anni ha aggredito una bambina di 6 nella casa di famiglia a Memphis, nel Tennessee. I fatti risalgono al 2015, quando il ragazzo era in affidamento, così come gli altri due fratellini di 6 e di 9 anni. Ora è arrivata la condanna.Continua a leggere

Adesca una minore e fa sesso con lei : Condannato a 9 anni di carcere : Andrea Pegoraro L'uomo era agli arresti domiciliari. Pochi giorni fa è stato condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Trieste. Il fatto risale al 2016 Dovrà scontare nove anni di carcere per aver Adescato una minore di 13 anni e aver fatto sesso con lei. Un cittadino italiano di 37 anni è stato condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Trieste. La vicenda si è quindi conclusa gli scorsi giorni quando l'uomo è ...

Asti - uccise un geometra perché temeva di perdere la casa : 92enne Condannato a 30 anni : condannato a 30 anni di carcere Dario Cellino, 92enne a processo per l'omicidio volontario di Marco Massano, geometra di 44 anni che fu ucciso il 9 novembre 2018 a Portacomaro d'Asti con un colpo di fucile. La vittima doveva svolgere la perizia sul valore dell'immobile su cui pendeva un decreto esecutivo.Continua a leggere

Trasfusione di sangue infetto : ministero della Salute Condannato 43 anni dopo : Giorgia Baroncini Il Tribunale di Napoli ha condannato il ministero al pagamento di 700mila euro agli eredi. La donna, sottoposta a trasfusioni, morì dopo la comparsa dell'epatite C dopo 43 anni di attesa, ora arriva il risarcimento. Alla fine di una lunga battaglia giudiziaria, i parenti di una donna alla quale fu trasfuso del sangue infetto potranno ottenere un indennizzo di 700mila euro. A stabilirlo è stata la VI sezione civile ...

G8 di Genova : Francia libera il black bloc Vincenzo Vecchi Condannato a 11 anni e mezzo di carcere. Italia aveva chiesto estradizione : Dopo una latitanza che durava dal 2012 e la cattura, lo scorso 8 agosto, in Bretagna, la Francia ha deciso di scarcerare Vincenzo Vecchi, esponente dell’area anarco-autonoma milanese, l’ultimo black bloc condannato definitivamente a 11 anni e mezzo di carcere, di cui l’Italia aveva chiesto a Parigi l’estradizione. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Rennes che ha definito “irregolare” il mandato d’arresto europeo, legato ...

Cassazione - Spada Condannato a 6 anni : Angelo Scarano Sentenza definitiva per Roberto Spada: riconosciuta l'aggravante mafiosa per l'aggressione a Piervincenzi, il giornalista di "Nemo" Adesso la storia è chiusa. È stata infatti confermata in via definitiva la condanna a 6 anni di reclusione inflitta a Roberto Spada per lesioni aggravate dal metodo mafioso in relazione all’aggressione, avvenuta il 7 novembre 2017, ai danni del giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi e ...

