Colloquio col trapper “Non ho contenuti perché sono vuoto dentro”

De Laurentiis a Colloquio con la squadra per un’ora : apertura ai giocatori - ma le multe restano : Il tanto atteso faccia a faccia tra Aurelio De Laurentiis e i giocatori del Napoli s’è consumato, appunto, faccia a faccia. Come da precedenti istruzioni del Presidente (“queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni“), i “panni sporchi” lasciati alla lavanderia pubblica per quasi un mese sono rimasti in famiglia. L’incontro che nelle intenzioni del club dovrebbe aver chiarito ...

Napoli-De Laurentiis faccia a faccia : Colloquio di un'ora a Castel Volturno : Una mattinata decisamente impegnativa quella del Napoli di Carlo Ancelotti che ha ormai messo alle spalle la gara contro il Liverpool di mercoledì. Gli azzurri si sono ritrovati questa mattina...

Il Mattino : rinnovi bloccati per Callejon e Mertens - novità dopo il Colloquio di oggi : Tantissimo ci si aspetta dall’incontro di oggi tra il presidente De Laurentiis e la squadra, in bilico ci sono anche i rinnovi di Mertens e Callejon. Le loro posizioni sono tra quelle più delicate dopo l’ammutinamento del 5 novembre e con buona probabilità il presidente oggi vorrà un colloquio personale con loro. Intanto, come scrive il Mattino,tutto è fermo sul fronte rinnovi, nonostante Callejon non abbia manifestato la voglia di ...

CdM – Insigne - dopo la multa Colloquio con Giuntoli : si lavora a un compromesso… : Insigne, colloquio con Giuntoli Ieri Liverpool-Napoli, senza il capitano azzurro Lorenzo Insigne che è rimasto a casa per colpa di un problema al gomito. Il capitano ha ricevuto in prima persona la raccomandata contenente la multa per le vicende delle ultime settimane e stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, ha poi avuto un colloquio telefonico con Cristiano Giuntoli, che nel frattempo era nel Merseyside. Il direttore ...

Rai - Milena Gabanelli a Colloquio con Luigi Di Maio in hotel : il retroscena - le nomine al centro : Pare che Milena Gabanelli abbia avuto un colloquio lunghissimo e segreto con Luigi Di Maio. Non che il suo nome sia spendibile per le nomine in Rai visto come è stato risolto il suo contratto con l'azienda pubblica ma una consulenza, una sua collaborazione editoriale o un incarico su uno specifico p

Lungo Colloquio tra Allan e Giuntoli sul campo di Anfield : Stando a quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe stato un colloquio a bordo campo tra Allan ed il ds Cristiano Giuntoli Allan-Giuntoli – L’emittente televisiva riporta in merito al Lungo colloquio tra il brasiliano ed il dirigente azzurro: “Uno strappo da ricucire, per ritrovarsi e rimettersi in corsa per gli obiettivi stagionali: è questo l’obiettivo comune delle varie componenti del Napoli. Prima della rifinitura ad ...

Napoli-De Laurentiis - incontro in vista : Allan Colloquio con Giuntoli : La crisi interna va risolta, con i risultati e anche con qualche chiarimento. Il Napoli di Carlo Ancelotti si ritrova a Liverpool, davanti una partita importante e dietro il caos delle ultime...

VIDEO : Allegri a Colloquio con un addetto stampa del Napoli. Social impazziti : VIDEO: Allegri parla con Guido Baldari, l’addetto stampa del Napoli. Tifosi partenopei in visibilio! VIDEO Allegri BALDARI – Il pareggio che si è materializzato ieri sera contro il Milan non ha fatto altro che alimentare le polemiche contro il Napoli ed il suo attuale allenatore, Carlo Ancelotti. Come vi abbiamo riportato ieri sera, allo stato […] Leggi tutto L'articolo VIDEO: Allegri a colloquio con un addetto stampa del ...

CorSport : De Laurentiis - sì a un Colloquio chiarificatore - ma per adesso gli stipendi non si pagano : Così non si può andare avanti, scrive il Corriere dello Sport, lo sa bene anche il presidente De Laurentiis che ha messo in programma di intervenire Aurelio De Laurentiis arriverà domani pomeriggio da Los Angeles, ha visto e capito, sa che c’è da intervenire per restituire la tranquillità svanita in quel colpo di scena (di testa) del 5 novembre e che in California s’è percepito a occhio nudo: bisognerà parlarsi, dirsi ciò che per ora è stato ...

Brescia – Balotelli a Colloquio con Cellino : in arrivo una sanzione disciplinare? : Balotelli da Cellino: l’attaccante del Brescia non si allena, in vista una sanzione disciplinare Clima teso in casa Brescia: Mario Balotelli dopo essere stato allontanato ieri da Fabio Grosso durante l’allenamento, è stato oggi a colloquio col presidente Cellino. Un faccia a faccia durato circa dieci minuti, durante il quale SuperMario ha ascoltato senza replicare tutto ciò che il presidente aveva da dirgli. Balotelli, dopo il ...

Balotelli - segnali di distensione con il Brescia : l’attaccante a Colloquio con Cellino : La quiete dopo la tempesta. E’ proprio il caso di citare la nota poesia di Giacomo Leopardi per descrivere ciò che sta accadendo a Brescia il giorno dopo il caso che ha visto protagonista Mario Balotelli, allontanato dall’allenamento dal tecnico, Fabio Grosso, a causa di comportamenti non consoni, derivanti dal fastidio dell’attaccante che dalle prove tattiche aveva capito che domenica a Roma sarebbe partito dalla ...

Come affrontare un Colloquio di lavoro : Come presentarsi ad un colloquio di lavoro e quali sono le mosse vincenti per fare colpo sull'azienda

MotoGp – Il mercato si fa sempre più interessante : Zarco a Colloquio con Dall’Igna e Ciabatti : Zarco incontra i vertici Ducati a Valencia: la promessa di Dall’Igna e Ciabatti al francese mercato in movimento in MotoGp: in attesa dell’annuncio ufficiale della Honda dell’ingaggio di Alex Marquez come futuro compagno di squadra del fratello Marc, c’è chi lavora per far si che la MotoGp non perda un pilota come Johann Zarco. Il francese ha fatto tanto parlare di sè durante questa stagione: Zarco ha infatti ...

Incontro tra Matteo Salvini e Liliana Segre : il Colloquio a Milano a casa della senatrice a vita : L'Incontro richiesto negli scorsi giorni dal leader della Lega, Matteo Salvini, con Liliana Segre, è avvenuto nel pomeriggio a Milano, a casa della senatrice a vita. Un colloquio che segue le minacce ricevute da Segre, a cui è stata assegnata la scorta negli scorsi giorni. Salvini è andato all'Incontro accompagnato da sua figlia.Continua a leggere