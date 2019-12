Cogliere i fatti sociali senza dare lo strizzacervelli ma con il gusto del grottesco

ilfoglio

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ci sono psicanalisti e psicanalisti e naturalmente può accadere che fra loro non si piacciano molto. Ho appena ricevuto, fresco di stampa, un piccolo libro di Elvio Fachinelli, “Grottesche”, uscito nella Piccola Biblioteca di Letteratura Inutile ideata da Giovanni Nucci per le edizioni Italo Svevo.

