Clima | Conte scrive all’11enne Lavinia | “Governo impegnato molto seriamente”

Clima : Conte scrive a 11enne Lavinia - ‘Governo impegnato molto seriamente’ : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “La tua sensibilità per la tutela dell’ambiente è lodevole. Se tutti gli abitanti del pianeta avessero la tua stessa premura potremmo compiere decisivi passi in avanti per contrastare i cambiamenti Climatici e proteggere ben più efficacemente l’ambiente e le bio-diversità. Posso rassicurarti che anche io ho molto a cuore questi obiettivi e con il Governo ci stiamo impegnando molto ...

Clima - Conte : “Italia in trincea per sostenibilità e innovazione” : “Saremo in prima fila, in trincea per una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e per indirizzare tutti i nuovi investimenti in direzione della sostenibilità e delle innovazioni, di cui l’economia circolare è un emblema“: lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, al Forum Eusalp a Palazzo Lombardia a Milano. “L’obiettivo ambientale è in primo piano nel nuovo esecutivo comunitario“, ...

Clima - Conte : “Italia protagonista nella transizione ecologica” : L’Italia “vuole essere protagonista della transizione ecologica. L’ho affermato in maniera chiara ed inequivocabile in molte occasioni, come ad esempio all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si è svolta lo scorso settembre e, piu’ recentemente, in occasione del World Food Day”. E’ quanto ha affermato il premier, Giuseppe Conte, alla presentazione del progetto Iswec di Eni, Cdp, Terna e ...

Governo - Di Maio : “Clima ottimo - avanti. Ringrazio Conte e tutte le forze politiche” : “Ieri il Governo ha dato una grande prova di responsabilità e di impegno nei confronti dei cittadini italiani. Ieri siamo stati impegnati nel definire i dettagli del cosiddetto ‘decreto fiscale’. Vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, non solo i parlamentari e i ministri 5 Stelle e tutti i nostri tecnici, ma anche tutte le altre forze politiche del Governo“. E’ il ringraziamento pronunciato dal ...

Dl Clima - Conte : “Dobbiamo puntare sull’idrogeno” : Il decreto legge sul Clima, approvato stasera dal Consiglio dei Ministri, e’ “un primo assaggio delle misure che realizzano questo Green New Deal”. “Annuncio – prosegue il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervista al Tg3 – due progetti pilota: uno e’ quello che varero’ tra pochi giorni, ci sara’ l’inaugurazione a Ravenna di una piattaforma che consentira’ dal moto ...

Clima - Conte : “Italia traino per una stretta mano tra economia ed ecologia” : “L’Italia può fungere da traino, da stimolo per l’intera comunità europea, lanciando la scommessa di una stretta di mano tra economia ed ecologia. La tutela dell’ambiente quindi non come freno, ma come opportunità per un rinnovato sviluppo per un’auspicata crescita anche dell’occupazione”. Lo ha detto presidente del consiglio Giuseppe Conte durante “The Hydrogen Challenge – 2019 Global ESG ...

Clima - lapsus di Conte : “Avvieremo circolo vizioso su fonti rinnovabili”. Poi si corregge : “Potremmo avviare da qui al 2030, un circolo vizioso in termini di costi e benefici sulle sperimentazioni delle fonti di energia rinnovabile”. Il premier Giuseppe Conte commette un lapsus durante il suo intervento alla Hydrogen Challenge Global Esg Conference a Roma. Tra qualche risatina con il pubblico, il Presidente del Consiglio si è subito corretto, riprendendo il suo discorso. L'articolo Clima, lapsus di Conte: ...

Clima - Conte : “Ridurre a zero le emissioni dannose” : “L’Italia ha scelto quella che siamo convinti essere la giusta direzione: ridurre a zero le emissioni dannose per il Clima e garantire crescita socio-economica e sostenibilità dei nuovi modelli,” lo ha dichiarato oggi il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla ‘Hydrogen Challenge-Global Esg Conference’ organizzato da Snam a Roma. “Dobbiamo perseguire questo obiettivo – ha affermato il presidente del ...