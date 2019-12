Claude-Boxberger positiva all’antidoping | ma è stato l’allenatore | “Ero geloso | le ho

fanpage

(Di domenica 1 dicembre 2019) La mezzafondista francese, campionessa nazionale dei 1500 e dei 3000 siepi, tradita dalAlain Flaccus, compagno della madre, che in passato aveva denunciato per violenza sessuale. Il movente? La gelosia per la relazione di lei con il medico della Nazionale.

notizieit : Ophelie Claude-Boxberger: positiva all’Epo a causa del patrigno geloso - DigitaleEra : Ophelie Claude-Boxberger, che intrigo: il patrigno (geloso) le avrebbe iniettato l'Epo - La Gazzetta dello Sport… - Jerry_hdj : RT @Gazzetta_it: #OphelieClaudeBoxberger, che intrigo: il patrigno (geloso) le avrebbe iniettato l'#Epo -