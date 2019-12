Cina | Cannavaro vince il campionato con il suo Evergrande

Fabio Cannavaro campione di Cina con il Guangzhou Evergrande : Il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro è campione di Cina. E’ il primo successo nel campionato cinese per Cannavaro, dopo la vittoria della China League One (la Serie B cinese) con il Tianjin e la Supercoppa di Cina nel 2018 proprio con Evergrande. Nella 15sima giornata della SuperLeague, l’ultima del girone di ritorno, il club ha vinto per 3-0 sullo Shanghai Shenhua e così è arrivata l’ottava vittoria in campionato, prima ...

