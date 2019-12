Ciclocross | SMP Master Cross 2019-2020 | Dorigoni ottiene il primo successo stagionale a

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) Il campione italiano u23 diJakobilnella disciplina in quel di Brugherio, nella terza prova del SMP, classe 1998, tornato due settimane fa dopo un brutto infortunio allo scafoide, è stato autore di una gara in continuo crescendo e ha vinto al termine di un appassionante duello contro un altro giovanissimo quale il 19enne Filippo Fontana. Fontana, sul traguardo, oltretutto, è stato superato anche dal campione d’Italia della categoria Elite Giole Bertolini, per cui si è dovuto accontentare di un comunque ottimo 3° posto. Ricordiamo che Bertolini ha fatto il suo esordionelsolo ieri, dato che in questa stagione ha deciso di trascurare un po’ la disciplina per focalizzarsi nelcountry dato che spera di strappare un pass per le Olimpiadi di Tokyo. Nella prova femminile si impone ...

bicipuntonews : Domenica 1 Dicembre appuntamento con il Master Cross SMP a Brugherio #ciclocross - RuoteAmatoriali : Master Cross Selle SMP, Brugherio sempre più internazionale - ILENIALazzaro : RT @IlPedaleRosa: 'Master Cross Selle SMP', tutto pronto per l'internazionale di Brugherio: -