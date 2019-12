Ciclismo | Vincenzo Nibali | “Il Giro d’Italia sarà il punto fermo del mio 2020 | poi

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Non mi sono mai fermato del tutto’ : Ancora pochi giorni e poi anche per Vincenzo Nibali la pausa tra una stagione e l’altra sarà terminata. Nella prima metà di dicembre il campione messinese sarà in ritiro con la sua nuova squadra, la Trek Segafredo, ma anche in queste poche settimane di sosta l’inattività non è stata totale. Nibali ha adempiuto a diversi impegni promozionali con la Bahrain Merida e ai primi incontri con il nuovo team, ma tra un viaggio e l’altro ha trovato il ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali corre in Sudafrica e si lancia verso i 2020 : “Test ad Apeldoorn - poi raduno a Siracusa : un nuovo inizio” : Vincenzo Nibali ha già iniziato attivamente a preparare la prossima stagione, sarà un 2020 davvero molto intenso per lo Squalo che punterà quasi tutto sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 e sui Mondiali di Martigny visto che si correranno su percorsi estremamente duri ma prima il siciliano parteciperà a Giro d’Italia con la chiara ambizione di conquistarlo per la terza volta in carriera. Il fresco 35enne si è cimentato con i circa 200 km della ...

Ciclismo - Caleb Ewan vince il Criterium Shanghai : battuto Matteo Trentin allo sprint. Vincenzo Nibali - ultima gara con la Bahrain-Merida : Caleb Ewan ha vinto il Criterium di Shanghai, kermesse ciclistica organizzata da ASO nella città cinese per promuovere il Tour de France in nuovi fiorenti mercati. L’australiano si è imposto in questa breve prova di 61,2 km battendo allo sprint il nostro Matteo Trentin che si è dovuto accontentare della seconda posizione davanti all’olandese Steven Kruijswijk. Il 25enne della Lotto-Soudal era tra i grandi favoriti della vigilia e non ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e l’ultima gara con la Bahrain-Merida : domani il Criterium Shanghai con Trentin e Bernal : Vincenzo Nibali parteciperà al Criterium di Shanghai, kermesse che andrà in scena sabato 16 novembre nella città asiatica e che è stata messa in piedi da ASO ovvero gli organizzatori del Tour de France che cercano di pubblicizzare la Grande Boucle in nuovi fiorenti mercati. Lo Squalo monterà in sella per quella che sarà la sua ultima gara con la casacca della Bahrain-Merida, il siciliano ha compiuto 35 anni nella giornata di ieri ed è volato in ...

Ciclismo - il primo ritiro di Vincenzo Nibali con la Trek-Segafredo si svolgerà in Sicilia : La Trek-Segafredo e l’Italia, un rapporto che da anni è strettissimo, e a mano a mano sta andando sempre più a rinforzarsi. Il secondo sponsor della squadra statunitense è ovviamente una delle aziende più importanti nel Bel Paese, in più l’ossatura della compagine è sempre più tricolore: direttore sportivo come Luca Guercilena, tanti corridori italiani ai quali si è andato ad aggiungere il più titolato, Vincenzo Nibali. Anche il ...

Ciclismo - rosa 2020 della Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali e Mads Pedersen i leader : In pausa invernale dopo l’intesa annata da poco archiviata, le formazioni del grande Ciclismo World Tour guardano in direzione della prossima stagione e sono al lavoro per pianificare i rispettivi programmi; tra queste, la Trek-Segafredo ha ufficializzato la propria rosa per il 2020. La novità principale nella squadra statunitense, tra l’altro la sola del circuito mondiale di Ciclismo su strada con sponsor e matrice italiana, è ovviamente il ...

Ciclismo - presentata la Trek-Segafredo : 27 atleti - Vincenzo Nibali con Pedersen - Mollema - Ciccone. La rosa e la squadra completa : La Trek-Segafredo ha ufficialmente presentato la propria rosa per la prossima stagione, la corazzata statunitense con sponsor italiano ha svelato la composizione della propria squadra per il 2020 che sarà formata da 27 ciclisti provenienti da 12 Paesi. La compagina diretta da Luca Guercilena si presenta con grandi ambizioni e vuole essere assoluta protagonista nel World Tour cercando di lottare per la vittoria nei Grandi Giri e nelle Classiche ...

Ciclismo - Giulio Ciccone : “Nel 2020 aiuterò Vincenzo Nibali - per me è ancora troppo presto pensare di fare il capitano” : Il 2019 è stato l’anno della svolta per Giulio Ciccone, che ha vinto la maglia di miglior scalatore al Giro d’Italia e poi ha vestito anche quella gialla di leader al Tour de France. Il 24enne di Chieti vuole essere protagonista anche nel 2020 e sarà un elemento fondamentale nella nuova Trek-Segafredo. Con l’arrivo in squadra di Vincenzo Nibali, Ciccone sarà un gregario di lusso per il siciliano, come confermato da lui stesso ...

Ciclismo - Giulio Ciccone : ‘Farò lo stesso programma di Vincenzo Nibali’ : Quella che si presenterà al via della stagione 2020 sarà una Trek Segafredo con tanta Italia in più e tanti nuovi motivi di interesse. La squadra guidata da Luca Guercilena ha messo a segno uno dei grandi colpi del ciclomercato, l’ingaggio di Vincenzo Nibali, e potrà contare su un Giulio Ciccone cresciuto in maniera esponenziale nella scorsa stagione e ormai pronto a confrontarsi ai livelli più alti. L’accoppiata tra il fuoriclasse siciliano e ...

FOTO Ciclismo - le nuove maglie della Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali pronto per la nuova avventura - Ciccone fa da modello : La Trek-Segafredo ha presentato le maglie per la prossima stagione: al Rouleur Classic di Londra (Gran Bretagna) la corazzata statunitense con sponsor italiano ha svelato le casacche per il 2020, tutte realizzate dallo sponsor Santini. A fare da modelli sono stati il nostro Giulio Ciccone per la versione maschile e la britannica Lizzie Deignan per quella femminile. Gli uomini indosseranno una maglia con torso bianco e in mezzo una banda rossa ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia a Tokyo con 5 uomini! Contingente pieno per gli azzurri - squadra per Vincenzo Nibali. Tutti i qualificati : L’Italia sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 col Contingente pieno. Ora è davvero ufficiale, la stagione di Ciclismo su strada si è definitivamente conclusa e la UCI ha comunicato i ranking per la qualificazione ai prossimi Giochi. Le prime sei Nazioni si potranno presentare nel Sol Levante con cinque uomini a testa, quelle dal settimo al tredicesimo posto della classifica saranno costrette ad avere soltanto quattro ciclisti, poi ...

Ciclismo - gli obiettivi di Vincenzo Nibali nel 2020 : Giro d’Italia - Olimpiadi e Mondiali nei piani dello Squalo : Vincenzo Nibali ha davanti a sé una stagione 2020 fatta di grandi obiettivi e di tante altre novità. Ovviamente queste ultime sono legate alla sua nuova squadra, la Trek-Segrafredo, che lo ha ingaggiato come nuovo capitano per le grandi corse a tappe. Un obiettivo ben chiaro per la formazione statunitense dalla fortissima matrice italiana. Ed è stata proprio questa una delle motivazioni principali che hanno portato al passaggio del messinese ...

Ciclismo - il programma di Vincenzo Nibali per il 2020 : Giro d’Italia per scaldarsi verso Olimpiadi e Mondiali? I piani dello Squalo - ossessione Liegi : Il 2020 sarà un anno ricco di novità per Vincenzo Nibali che incomincerà l’avventura con la Trek-Segafredo, corazzata statunitense con sponsor e matrice italiana che si è accaparrata le prestazioni dello Squalo in uscita dalla Bahrain-Merida. La stagione del siciliano è stata discreta anche se da un fuoriclasse del suo calibro ci si aspetta sempre tantissimo, molto di più che un secondo posto al Giro d’Italia e una vittoria di tappa ...

Ciclismo - il bilancio della stagione di Vincenzo Nibali e gli obiettivi per il 2020. Nel mirino Mondiale e Oro Olimpico : Vincenzo Nibali, dopo una prestazione sottotono al Giro di Lombardia 2019, chiude ufficialmente la stagione. La sua terza e ultima con la casacca della Bahrain-Merida, dato che dal 2020 si trasferirà alla Trek-Segafredo, con la quale ha firmato un biennale. E’, dunque, tempo di bilanci per lo Squalo, il quale può comunque considerare positiva l’annata appena conclusa e, al netto dell’età, può ancora sognare in grande per quella ...