Chi è Silvia Verdone | moglie | sorella e figlia di uomini famosi

Daniele Bossari a Verissimo : “Ho pensato al suicidio” e Chiede scusa a Silvia : Daniele Bossari e il suicidio: la confessione a Verissimo Daniele Bossari è tornato in tv: sabato 30 novembre è tra gli ospiti di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha presentato il suo libro La faccia nascosta della luce, uscito lo scorso 26 novembre. Un volume nel quale il […] L'articolo Daniele Bossari a Verissimo: “Ho pensato al suicidio” e chiede scusa a Silvia proviene ...

Cara Silvia Romano - oggi l’Italia si ricorderà di te. E poi Chissà : Cara Silvia, oggi, 20 novembre 2019, l’Italia si ricorderà di te. Fiumi d’inchiostro e poi chissà. Al di là di qualche ostinato collega, questo anno poco si è saputo e scritto di te. Forse il silenzio aiuta le indagini? Forse. O forse favorisce l’oblio e con esso i rapitori. Dicono tu sia in Somalia, ora. In mano a estremisti vicini agli shebaab. È di oggi la notizia del mandato d’arresto da parte delle autorità somale contro una ventina di ...

Silvia Romano - 23 riChieste di arresto e sequestro di beni in Somalia per la volontaria rapita : Rapimento di Silvia Romano: a un anno esato dal sequestro della giovane volontaria romana, le autorità della Somalia hanno ordinato 23 arresti e il sequestro di beni nell'ambito...

Silvia Toffanin - una first lady da record : Verissimo mai così in alto - ecco Chi ha doppiato : Sabato scorso Verissimo ha totalizzato un nuovo record stagionale. Con 3.031.000 telespettatori, pari al 23.03% di share, il contenitore di Canale5 ha raddoppiato il competitor ItaliaSì! (Rai1), fermo a 1.445.000 (10.4%). La vittoria di Verissimo non è una novità di questa stagione, ma è forse giunt

Un anno senza Silvia Romano - rapita in Kenya : “Troppe mezze verità. Non la dimentiChiamo” : Silvia Romano è stata rapita un anno fa, esattamente il 20 novembre 2018 mentre con l'associazione Africa Milele si trovava in un villaggio vicino Malindi. A 365 giorni di distanza tanti sono coloro che chiedono di sapere la verità sulla sorte della ragazza, di cui non ci sono conferme. Tuttavia, secondo una fonte citati dall'Agi, la ragazza sarebbe viva e si starebbe lavorando per portarla a casa.Continua a leggere

Verissimo - Il Volo a Silvia Toffanin : “Non siamo antiChi!” : Verissimo, i ragazzi de Il Volo rispondono alle critiche: “Basta dire che siamo antichi!” I ragazzi de Il Volo sono stati ospiti a Verissimo per una lunga intervista con Silvia Toffanin. I tre hanno parlato delle loro vite, della loro carriera decennale, dei loro amori e dei prossimi progetti. Parlando di chi li accusa di essere “antichi”, però, i tre hanno un pensiero unanime… “Non siamo antichi. siamo ...

Verissimo - annuncio di Fabio Fognini a Silvia Toffanin : "Io e Flavia aspettiamo una bimba. Come la Chiamiamo" : Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 9 novembre, il tennista Fabio Fognini parla della seconda gravidanza della sua compagna, Flavia Pennetta. “aspettiamo una femminuccia”. Il nome? Nulla è ancora deciso. “Sicuramente inizierà con la F, Come tutti noi in famiglia. È un obbligo, se no mio pa

Iva ZanicChi a Silvia Toffanin : “Sei l’unica che mi fa parlare!” : Verissimo, Iva Zanicchi confessa a Silvia Toffanin: “Mia figlia mi ha sgridato” E’ appena terminata una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti intervistati oggi da Silvia Toffanin, tra i quali anche Iva Zanicchi. Difatti quest’ultima, a distanza di poche settimane dall’ultima ospitata, è tornata nel rotocalco pomeridiano di Canale 5 per raccontare nuovi aneddoti sul suo passato. E in questa occasione ha ...

Striscia la Notizia inChioda Paolo Bonolis : ma davvero? Cosa ha detto a Silvia Toffanin - gelo su Canale 5 : Da Canale 5 a... Canale 5. Striscia la Notizia ci ha abituato ai colpi bassi contro i colleghi di Mediaset. Colpi bassi ma per certo ironici. E anche nella puntata in onda mercoledì 23 ottobre il tg satirico di Antonio Ricci non si è smentito: nel mirino, infatti, ci è finito Paolo Bonolis. Il condu

Verissimo : Iva ZanicChi spiazza Silvia Toffanin con una battuta : Silvia Toffanin lasciata senza parole dalla confessione di Iva Zanicchi a Verissimo E’ terminata una nuova puntata di Verissimo. E sul finire della trasmissione Silvia Toffanin ha intervistato Iva Zanicchi, la quale ha colto la palla al balzo per presentare il suo nuovo libro intitolato ‘Nata di luna buona’. In questa sua terza fatica letteraria l’autrice ha voluto parlare della sua vita dall’infanzia fino ai giorni ...

Verissimo - Iva ZanicChi sconvolge in diretta Silvia Toffanin : "Cos'è diventata la mia farfallina..." : Iva Zanicchi scatenata a Verissimo. L'effervescente cantante, ospite del salotto di Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo libro "Nata di luna buona", ha ripercorso la sua vita tra storie familiari e aneddoti professionali. Ma l'apice lo raggiunge con una battuta a metà strada tra la gag e la g

Il Paradiso delle Signore - Giorgio Lupano a Blogo : "Luciano Cattaneo - diviso tra Clelia e Silvia. Ci siamo immersi in quest'atmosfera anni '60 da cui fatiChiamo ad uscire!" (Video) : Giorgio Lupano ricoprirà il ruolo di Luciano Cattaneo anche nella seconda stagione del daily de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai 1, a partire da domani, lunedì 14 ottobre 2019, dalle ore 15:40.Noi di TvBlog abbiamo intervistato l'attore torinese durante una visita che abbiamo fatto negli studi Videa, a Roma, dove si trova il set de Il Paradiso delle Signore.prosegui la letturaIl Paradiso delle Signore, Giorgio Lupano a Blogo: ...

Verissimo - Silvia Toffanin Chiude annunciando : “Vi dico due motivi…” : Silvia Toffanin, anticipazioni Verissimo: “Vi svelo due buoni motivi per seguirci” È andato in onda oggi sabato 5 ottobre il quarto appuntamento della nuova edizione di Verissimo. Al termine della trasmissione, dopo aver intervistato i Modà e Kekko Silvestre, la padrona di casa come da tradizione ha saluto il suo fedele pubblico, che ogni settimana le regala grandi soddisfazioni in termini di ascolti, svelando alcune anticipazioni ...