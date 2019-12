Chi è Ornella Vanoni | età | carriera | vita privata | ex marito | Video

Ornella Vanoni - gelo in prima serata a Raiuno : "Cazz*** - qui non mi Chiamano più". Imbarazzo totale : Imbarazzo a Raiuno in prima serata. Ornella Vanoni perde il controllo e blocca la sua esibizione a Una Storia da Cantare esclamando visibilmente irritata: "Caz***, non si vede niente, ho la luce qua (sul viso, ndr)". Un inconveniente tecnico in diretta che ha costretto a intervenire i due conduttori

Iva ZanicChi a Verissimo : "Mia madre preferiva Ornella Vanoni a me" : In occasione dell'uscita della sua autobiografia Nata di luna buona, la cantante Iva Zanicchi ha presentato il suo libro a Verissimo, il salotto del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5. L'artista, vincitrice di tre Festival di Sanremo e in gara l'ultima volta con Ti voglio senza amore nel 2009 (presa in giro per questo da Roberto Benigni) ha rivelato un episodio della sua vita.La Zanicchi ha raccontato che ...

Ornella Vanoni : "Chiedo scusa alla signora Segre per questo paese senza rispetto per il dolore" : “Chiedo scusa alla signora Segre. Per questo paese senza rispetto per il dolore”. A scriverlo su Twitter è Ornella Vanoni, riferendosi alla votazione in Senato per l’istituzione di una Commissione antirazzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre, che ha visto parlamentari del centrodestra astenersi.“Se andiamo avanti così finirà che odieremo anche il portinaio srilankese. ...