Che tempo che fa | il microfono fischia | si parla della d’Urso e salta la luce!

Che tempo Che Fa - Littizzetto entra su "Sono Luciana - sono una donna" e salta l'audio in diretta : Il bello della diretta fa saltare i timpani (per fortuna solo figurativamente) del pubblico a casa e della platea di Che Tempo Che Fa di domenica 1 dicembre 2019. Un problema tecnico fa saltare il microfono di Luciana Littizzetto e il disturbo è tale da costringere Fabio Fazio a lanciare d'urgenza la pubblicità.

"Che tempo che fa" – Decima puntata del 1 dicembre 2019 – Andrea Bocelli - Ficarra e Picone tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Decima puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest'anno passa a Rai 2. I motivi dell'abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti

Roberto Saviano, Ficarra e Picone, Enrico Brignano, Andrea Bocelli e molti altri ospiti nella nuova puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio, stasera su Rai2 dalle 21:00! Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti nel salotto di Fabio Fazio, con l'imprescindibile Luciana Littizzetto e l'elegante Filippa Lagerbåck. La puntata sarà come ogni settimana preceduta, alle ore 19.40, da Che tempo Che Farà, con i

Che tempo Che Fa - Fazio tra Bocelli e le sardine : Il dicembre di Che Tempo Che Fa parte da Bocelli e dalle sardine (per la gioia di qualcuno in Rai): nella puntata in onda questa sera, domenica 1 dicembre 2019, su Rai 2 dalle 19.40 e poi dalle 21.00, c'è un parterre di ospiti che si muove tra attualità e spettacolo, con tanta aria di Natale in avvicinamento. Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 1 dicembre 2019 Il dicembre di CFCF si apre con Andrea Bocelli che propone in esclusiva e in

Che tempo che fa - Salvini attacca Fazio : 'Compagni milionari' - lui invita le Sardine : Continua ad essere viva la vena polemica di Matteo Salvini quando c'è da commentare analisi economiche che raccontano dei compensi di Fabio Fazio. Il leader della Lega, in merito all'inchiesta de Il Sole 24 Ore che riporta come il conduttore sarebbe anche socio della società che co-produce 'Che tempo che fa', ha usato parole sferzanti e metafore come "morale da sinistra ma il portafogli lo tiene saldamente a destra". E a rasserenare la

Che Tempo Che Fa come ospiti stasera vedrà Andrea Bocelli e altri, e ovviamente Luciana Littizzetto con il suo spumeggiante monologo: ecco tutti gli ospiti Come di consueto, Che Tempo Che Fa stasera torna su Rai 2 a partire dalle ore 19.40. Fabio Fazio sarà accompagnato nella conduzione da Filippa Lagerback e dall'irriverente striscia di

'Che tempo che fa' - da Fazio gli organizzatori delle 'Sardine' : Tra gli ospiti della puntata di domenica 1 dicembre anche Andrea Bocelli, Ficarra e Picone, Roberto Saviano, Enrico Brignano

Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 1 dicembre 2019 su Rai 2 in prima serata alle 21:00. ospiti della puntata: in esclusiva Andrea Bocelli, candidato ai Grammy Awards 2020, che propone in anteprima mondiale tv Return to love (Christmas Version) in una speciale e inedita versione, brano

CHE Tempo CHE FA streaming dove vedere. Torna anche quest'anno il programma di Fabio Fazio su Rai 2. Ecco di seguito in dettaglio gli orari, dove vedere la diretta del varietà in tv o streaming e come rivedere le puntate in replica. Che Tempo Che Fa va in onda la domenica in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20:35.

Programmi TV di stasera - domenica 1 dicembre 2019. Andre Bocelli - Riccardo Chailly e le «sardine» tra gli ospiti di «Che tempo Che Fa» : Fabio Fazio Rai1, ore 21.25: Pezzi Unici - 1^Tv Fiction di Cinzia TH Torrini del 2019, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri. Prodotta in Italia. Le disgrazie non vengono mai sole: Il rapporto tra Vanni e i suoi Pezzi unici, i ragazzi che ha preso a lavorare con lui, va avanti tra alti e bassi. In particolare, Vanni si è affezionato a Lapo, il più irascibile, ma anche quello che dimostra maggiore talento per l'artigianato.

Domenica 1° dicembre 2019, alle ore 21.00 su Rai2, nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, preceduto alle ore 19.40 da Che tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest e Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo.

Domenica 1 dicembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è L'Arena Altra Domenica ricca di ospiti in tv quella che casca l'1 dicembre 2019. Mara Venier, Barbara d'Urso, Fabio Fazio e Massimo Giletti si apprestano a condurre un'altra puntata dei fortunati salotti di cui sono alla guida sul piccolo schermo.