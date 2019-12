Catania | il deputato regionale renziano Sammartino indagato per corruzione elettorale

repubblica

(Di domenica 1 dicembre 2019) La Digos ha notificato all'esponente di Italia viva un avviso di garanzia che si riferisce alla campagna per le Politiche 2018. Candidato per il centrosinistra nel collegio di Misterbianco, ottenne 16mila voti

