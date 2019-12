Caso Nadia Orlando | condannato a 30 anni | Mazzega si toglie la vita in giardino

Blastingnews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Il corpo di Francesco, 37, è stato trovato privo dineldella sua casa. L'uomo, reo confesso, era statoa trent'per l'omicidio di, con la sentenza d'appello dello scorso venerdì 29 novembre, e nelle scorse ore ha deciso dirsi lasi è tolto laneldella sua casa: i giudici temevano un gesto estremo in prigione Ilsi è chiuso con un'altra drammatica notizia: il colpevole dell'omicidio, Francesco, si è tolto laimpiccandosi neldella sua casa all'indomani della sentenza d'appello. L'uomo, nel corso della dichiarazione spontanea in aula, aveva espresso il suo pentimento: "Non merito perdono". Come aveva già detto davanti ai giudici di primo grado,ha affermato di non capacitarsi di quanto successo quella sera di fine luglio e di non sapere come possa essere ...

