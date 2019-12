Caro Benetton | se vuole che le crediamo ripari i viadotti

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Ci sentiamo feriti come cittadini, come imprenditori e come azionisti. Come famigliaci riteniamo parte lesa“, scrive Luciano. Leggendo queste parole provo un senso di sconcerto. E di rabbia. Parlo da ligure che ha percorso il ponte Morandi poche ore prima del crollo. Parlo da cronista che pochi minuti dopo la tragedia è arrivato sul posto e ha visto cose che non dimenticherà mai. Non le voglio ricordare qui per rispetto delle vittime.si dice parte lesa, ed è davvero difficile non provare sconcerto pensando ai miliardi finiti nelle casse delle società che hanno gestito Autostrade. Nella migliore delle ipotesi, signor, eravate distratti. E i manager su cui lei oggi scarica le colpe li avete scelti e premiati voi azionisti. Signor, verrebbe da provare quasi pena per il suo messaggio. Eravate una dinastia vincente, simbolo del ...

