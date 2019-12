Callejon | mancano condizioni per rinnovare con il Napoli ed il giocatore si guarda intorno

forzazzurri

(Di domenica 1 dicembre 2019)è uno dei leader del. La maglia azzurra è una seconda pelle– Purtroppo il futuro di Josè Mariaè ancora da decifrare. Il calciatore spagnolo è stato sempre determinante durante le stagioni trascorse con la maglia azzurra.rappresentava e rappresenta ancora -nonostante qualche pausa o mancato utilizzo da parte di Ancelotti- la forza segreta del. Josè onnipresente sia un fase di proposizione che di filtro a centrocampo, senza considerare il suo notevole contributo anche in attacco, rappresenta l’uomo-squadra modello per ottenere alcuni notevoli risultati. Ilè uno dei leader del. La maglia azzurra è una seconda pelle. Arrivato nel 2013 ,a ha collezionato 321 presenze e 79 gol all’attivo -come si legge sulle pagine de Il Mattino- Il suo contratto scadrà al termine della stagione e ad oggi ...

