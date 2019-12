Calciomercato Inter | Marotta promette a gennaio un tentativo per Vidal | i dettagli

Calciomercato - Inter e Juve in concorrenza per Kulusevski - Milinkovic ed Emerson (RUMORS) : Juventus e Inter in questo inizio di stagione stanno dominando il campionato italiano, distanziate da un solo punto in classifica. Una sfida che, però, sarebbe pronta a trasferirsi anche sui tavoli delle trattative di mercato, in quanto sia la società bianconera che quella nerazzurra sembrerebbero avere obiettivi comuni. Come scrive la Gazzetta dello Sport, sta intrigando molto sul mercato il centrocampista offensivo del Parma, ma di proprietà ...

Calciomercato - valzer di panchine : nome nuovo per l’Inter - doppio assalto della Fiorentina e Zajc torna in Italia : Manca sempre meno all’inizio della nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenze continuano ad operare sul fronte Calciomercato, nelle ultime ore importanti novità che riguardano i club di Serie A e non solo. WEST HAM – Sono ore calde per le panchine in Inghilterra. La posizione di Manuel Pellegrini al West Ham è sempre più in ...

Calciomercato Inter - nuovo obiettivo per il centrocampo nerazzurro : Ausilio bussa in casa del Lille : Il club nerazzurro ha messo nel mirino un giovane centrocampista del Lille, il suo nome è Boubakary Soumaré ed è già nel giro della Francia U21 L’Inter si muove in anticipo sul mercato, l’obiettivo è compiere i passi giusti in queste settimane per bloccare poi a giugno i profili individuati per rinforzare la rosa di Conte. L’ultimo nome finito sulla lista di Ausilio è quello di Boubakary Soumaré, centrocampista di ...

Calciomercato Inter - Icardi potrebbe non essere riscattato dal PSG per motivi di FPF : Attualmente è una delle migliori punte a livello europeo, con un rendimento e una capacità di decidere i match simile a quelli di Messi al Barcellona: Mauro Icardi, lontano da Milano, sta dimostrando tutto il suo valore e rappresenta un valore aggiunto per il Paris Saint Germain. È oramai la punta titolare della società francese, avendo scalzato Edinson Cavani (in scadenza di contratto con il PSG a giugno 2020). Nonostante un rendimento ...

Calciomercato Milan : Piatek interessa al Borussia - rossoneri su Emre Can (RUMORS) : Piatek è entrato a far parte del Milan dopo essere arrivato dal Genoa nel Calciomercato invernale della passa stagione per 35 milioni di euro, dopo aver segnato 12 gol prima di Natale con i rossoblu dopo il suo arrivo dalla Polonia. Ma i problemi dei rossoneri in questo campionato sono ben peggiori di quelli della passata stagione e lo stesso Piatek pare risentirne maggiormente, tanto che le ipotesi di un suo trasferimento sono ormai all'ordine ...

Calciomercato - l’Inter prepara il colpaccio : i nomi per il Milan - bomba sul Parma e duello Torino-Genoa : Cresce sempre di più l’attesa per la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica, continua il duello tra Juventus ed Inter per lo scudetto, indicazioni anche per la zona Champions League e salvezza. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul Calciomercato, indicazioni per gennaio e giugno, ecco tutte le trattative nel dettaglio. IL VALZER DI PANCHINE ...

Calciomercato Juve : De Sciglio - valutato 25 milioni - interesserebbe al PSG (RUMORS) : L'anno scorso è stato uno dei giocatori più criticati della rosa bianconera, nonostante i risultati raggiunti dalla squadra di Allegri a fine stagione: Mattia De Sciglio si sta prendendo la scena in questo inizio stagione e se non si fosse infortunato a fine agosto, probabilmente avrebbe giocato di più rispetto ai minuti raccolti in queste prime partite di campionato. La duttilità del terzino italiano è apprezzata molto da Maurizio Sarri, che ...

Calciomercato Inter - Marotta all’assalto di Chiesa - offerta pazzesca alla Fiorentina Gabigol e Politano e tanti soldi : Beppe Marotta ha capito che già a gennaio potrebbe arrivare a Federico Chiesa e sta cercando in tutti i modi per portarlo in maglia nerazzurra. La dirigenza della Fiorentina ha ancora una volta rifiutato un’offerta della Juventus. L’ordine del padron dei viola è quello che Federico Chiesa non dovrà mai vestire la maglia della Juventus per non creare troppi malumori nella tifoseria. Intanto non si placano ancora le polemiche sul ...

Calciomercato Roma - interessa Rugani della Juventus (RUMORS) : La Roma sembra aver trovato un equilibrio importante anche in difesa soprattutto dopo i recuperi a centrocampo che hanno permesso di schierare nel suo ruolo naturale, da difensore centrale, l'ex atalantino Mancini a fianco dell'inamovibile Smalling. Di certo le riserve dei due titolari non stanno dimostrando di essere all'altezza, sia Fazio che Juan Jesus hanno più volte commesso degli errori difensivi a volte anche decisivi. Ecco perché la ...

Calciomercato Inter - De Arrascaeta sarebbe il nome nuovo per il centrocampo : Il passaggio agli ottavi di finale di Champions League per l'Inter potrebbe essere decisivo per il mercato che sarà imbastito a gennaio: di certo la necessità di rinforzarsi è evidente, come anche confermato più volte dal tecnico Antonio Conte. Sono molti i nomi accostati alla società di Suning, De Paul è il 'sogno' di Marotta, mentre Florenzi e Giroud potrebbero rappresentare le opportunità di mercato proprio perché non sembrerebbero più ...

Calciomercato Inter - Gabigol possibile contropartita per arrivare a Chiesa : Gran parte del mercato dell'Inter passerà dall'eventuale qualificazione agli ottavi di Champions League: bisognerà vincere contro lo Slavia Praga e Barcellona per garantirsi il passaggio alla seconda fase ma soprattutto un incasso importante garantito dalla massima competizione europea. Come scrive 'La Repubblica', l'accesso agli ottavi potrebbe garantire almeno 25 milioni di euro fra premi, sponsor e biglietti venduti. Indipendentemente però ...

Calciomercato - due super contropartite dell’Inter alla Fiorentina per Chiesa : la risposta di Piatek al Genoa - portiere alla Samp : Continua il programma valido per la giornata di Champions League, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della competizione. Nel frattempo le dirigenze non stanno a guardare, importanti aggiornamenti sul fronte Calciomercato, ecco tutte le trattative delle ultime ore. BETIS – Sergio Canales continua il matrimonio con il Batis, il calciatore ha prolungato di un’altra stagione il suo contratto ...

Calciomercato - esplode il caso Chiesa a Firenze - ora è guerra tra Juve e Inter per acquistare il forte attaccante della nazionale : esplode a Firenze il caso Chiesa. Il forte giocatore della nazionale è arrivato molto stanco dagli impegni in azzurro e Montella ha preferito tenerlo in panchina per tutti i ’90 minuti della partita persa con il Verona. Montella ha fatto più volte riscaldare Federico Chiesa ma il giocatore non è mai entrato. Sembra che il giocatore abbia detto al tecnico di non sentirsela di scendere in campo e che preferiva non essere utilizzato. ...

Calciomercato Inter : si lavora sui parametri zero - su tutti Eriksen e Vertonghen (RUMORS) : L'arrivo all'Inter di Marotta ha garantito alla società di Suning un rinforzo importante dal punto di vista dirigenziale: insieme a Paratici infatti l'attuale amministratore delegato dell'Inter ha portato a Torino tanti giocatori a parametro zero che hanno rappresentato delle figure importanti dei numerosi trofei vinti dai bianconeri. E proprio Marotta potrebbe essere importante anche nell'Inter per i parametri zero: secondo Sport Mediaset ...