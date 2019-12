Calcio | 14a giornata Serie A 2019-2020 | il Napoli crolla in casa col Bologna | successo

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) La quattordicesimadelladimaschile è terminata con le ultime due sfide del programma andate in scena alle ore 18 e 20.45. Clamoroso il k.o.lingo del, che esce sconfitto 1-2 contro ildi Sinisa Mihajlovic scivolando così in settima piazza a -8 punti dalla zona Champions League, attualmente occupata dalla Roma. Il club della capitale ha sfruttato nel migliore dei modi dell’ennesimo passo falso dei partenopei imponendosi per 3-1 su un campo molto ostico come quello di Verona, rimanendo così in scia alla Lazio in classifica in quarta piazza. Non sortisce gli effetti sperati il turn-over varato da Carlo Ancelotti, limitato egregiamente da unorganizzato e generoso che dimostra di non temere la squadra avversaria nonostante un deficit tecnico e di talento molto evidente. Al 17′ Lozano fa esultare il San Paolo per ...

