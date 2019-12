Calabria | Callipo | ' basta che Di Maio chiami | pronto a lavorare con 5S'

Callipo si candida alle elezioni in Calabria. Zingaretti : "Il Pd lo sosterrà" : Due settimane fa aveva fatto un passo indietro non avendo riscontrato "le condizioni minime" per scendere in campo, poi ci ha ripensato: oggi ?Pippo Callipo, l'imprenditore a capo di un gruppo leader imprenditore leader nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti ittici, ha deciso di candidarsi alla presidenza della Regione Calabria alle prossime elezioni in programma il 26 gennaio prossimo, trovando il sostegno del Pd ...

Calabria : Pd soddisfatto - ‘con Callipo riaperti giochi’ - resiste fronda pro Oliverio/Adnkronos : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Siamo andati a casa loro e gli abbiamo preso il gioiello”. In ambienti dem si commenta così il “colpaccio” di Pippo Callipo candidato alla presidenza della regione Calabria. Il ‘re del tonno’ era un nome civico che era stato avanzato dai 5 Stelle, poi la possibilità era sfumata per le divisioni dei pentastellati su coalizione sì o no con il Pd in Calabria. Ora Callipo è ...

Calabria : Pd soddisfatto - ‘con Callipo riaperti giochi’ - resiste fronda pro Oliverio/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – La deputata calabrese Enza Bruno Bossio, vicina a Oliverio, boccia Callipo: “E stato candidato nel 2010 contro Agazio Loiero del Pd ed era in campo a sostegno della candidata del centrodestra Wanda Ferro, battuta da Oliverio, nel 2014. Callipo non è mai stato di centrosinistra. Sostenerlo è un errore politico marchiano. Quello che sta facendo Zingaretti è aberrante”, attacca la deputata Pd parlando con ...

Calabria : imprenditore anti-racket De Masi - ‘M5S ci ripensino su Callipo’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Ho passato 4 giorni a telefonare singolarmente a ogni parlamentare calabrese dei 5 Stelle. Li ho supplicati uno per uno. Ma non ci sono riuscito. Ora vediamo se con Callipo in campo, saranno illuminati sulla via di Damasco…”. Nino De Masi, imprenditore anti-racket di Gioia Tauro che vive da tempo sotto scorta, è stato tra gli ‘artefici’ della candidatura di Pippo Callipo per ...

**Calabria : Stumpo - ‘attorno a Callipo si uniscano forze governo’** : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Bisogna continuare a lavorare per costruire l’unità tra tutte le forze che sostengono il governo e il mondo del civismo per costruire una forte proposta di cambiamento e di governo per evitare che la Calabria torni indietro di 10 anni, con il centrodestra al governo della regione nella peggiore consiliatura della storia recente. Lo si può fare intorno alla candidatura di Callipo.” Lo ...

Calabria : Dieni (M5S) - 'Callipo valido candidato - si decida su Rousseau' : Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Filippo Callipo di per sé sarebbe un valido candidato, ma io, ed è la mia opinione personale, metterei in votazione la proposta di sostenerlo sulla piattaforma Rousseau: che decidano gli iscritti, così come hanno scelto se partecipare o meno" alle elezioni in Calabria. L