Burkina Faso | attacco a una chiesa protestante | almeno 14 morti | diversi i bambini

Pannelli solari - quelli dismessi in Italia? “Smaltiti” in Africa : in 6 mesi sequestrati 3.500 diretti in Burkina Faso. Nigeria - la discarica Ue : L’ultimo maxi-sequestro risale a poco più di un mese fa. Il container con 2.500 Pannelli solari è stato bloccato al porto di Genova prima che partisse per il Burkina Faso. Spacciati per moduli usati da reimpiegare nel mercato secondario Africano, in realtà si trattava di rifiuti. Apparecchi dismessi da parchi solari della Penisola che avrebbero finito la propria corsa in quei paesi dell’Africa Occidentale che nell’ultimo decennio sono già ...

In Burkina Faso almeno 37 persone sono morte in un attacco contro l’azienda mineraria canadese Semafo : Mercoledì in Burkina Faso almeno 37 persone sono state uccise e 60 sono state ferite in un attacco a un convoglio dell’azienda mineraria canadese Semafo. Cinque pullman che trasportavano dipendenti di Semafo sono stati aggrediti sulla strada che collega Fada-Ngourma

Burkina Faso : agguato a un convoglio di minatori di una società canadese - almeno 37 morti : Uomini armati non identificati hanno attaccato un convoglio di minatori della società di estrazione canadese Semafo: il bilancio, ancora provvisorio, è di trentasette morti e sessanta feriti. Tra le vittime non sono stati conteggiati i militari del Burkina Faso che stavano scortando i lavoratori diretti alla miniera di Boungou.Continua a leggere

In Burkina Faso almeno 16 persone sono morte in una sparatoria in una moschea : Venerdì almeno 16 persone sono morte in una sparatoria in una moschea di Salmossi, nel nord del Burkina Faso, vicino al confine con il Mali. Un gruppo di uomini armati è entrato nell’edificio religioso e ha sparato sulle persone che stavano

Balotelli dal cuore d’oro - regala divise - scarpe e palloni ai bambini del Burkina Faso [VIDEO] : Mario Balotelli è tornato nella sua Brescia. Già dalle prime partite sembra aver cambiato mentalità e aver trovato quella serenità che gli è mancata spesso in carriera. Da circa un anno Balotelli collabora con l’associazione “We Africa to red heart”. Gesto splendido dell’attaccante che ha regalato divise, scarpe e palloni ai ragazzi di un piccolo villaggio del Burkina Faso. I ragazzi avevano chiesto in dono il ...