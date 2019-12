Biathlon oggi in tv | Coppa del Mondo Oestersund 2019 | orari | pettorali di partenza delle

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ladel/2020 diha vissuto la sua giornata inaugurale ieri con le staffette miste che hanno già regalato la gioia della vittoria all’Italia ma consi fa sul serio e iniziano le prove individuali. Ad Östersund (Svezia) sono in programma entrambe le Sprint, che per le donne sarà naturalmente di 7,5 km e per gli uomini di 10. Grande attesa per i primissimi confronti tra i favoriti per la Sfera di cristallo, le azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi da una parte e il francese Martin Fourcade e il norvegese Johannes Bø dall’altra. L’intera giornata di gare delladeldi, con entrambe le Sprint di Östersund, sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport, e in live streaming su Eurosport Player, servizio in abbonamento dell’emittente. Ricordiamo che i canali Eurosport sono visibili anche sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi ...

MMoretti24 : RT @vitasportivait: Prende il via oggi la stagione di Coppa del Mondo di Biathlon. Per l'occasione abbiamo risposto ad alcune domande nell… - Deborah_SW4P : E poi c'è chi mi chiede perché seguo il #biathlon... Le serie in piedi di Vittozzi e Wierer nella staffetta mista d… - realpeppons : RT @vitasportivait: Prende il via oggi la stagione di Coppa del Mondo di Biathlon. Per l'occasione abbiamo risposto ad alcune domande nell… -