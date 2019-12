Biathlon | IBU Cup Sjusjoen 2019 | negli inseguimenti vittorie di Philipp Nawrath ed

Biathlon - IBU Cup Sjusjoen 2019 : nelle sprint vincono Fredrik Gjesbakk ed Irina Starykh : Si sono disputate oggi le sprint di Sjusoen (Norvegia) dell’IBU Cup di Biathlon: nella 10 km sprint maschile successo del norvegese Fredrik Gjesbakk, che con una prestazione perfetta al poligono chiude in 23:01.3 e precede di 20.9 il connazionale Sindre Pettersen, secondo (due errori a terra), e di 28.1 il tedesco Lucas Fratscher, terzo (un errore a terra). Indietro gli azzurri: 31°Saverio Zini a 1:49.7 con un bersaglio mancato in piedi, ...

Biathlon - IBU Cup Sjusjoen 2019 : nella 7.5 km sprint femminile vince Karoline Erdal - 23ma Alexia Runggaldier : Si è disputata la 7.5 km sprint femminile a Sjusoen (Norvegia), valida per la tappa che ha inaugurato la nuova stagione dell’IBU Cup di Biathlon: in una gara con tanti errori al poligono arriva il successo della norvegese Karoline Erdal, che pur con tre errori totali chiude in 26:21.4 e precede di 6.6 la statunitense Kelsey Joan Dickinson, seconda (due errori in piedi), e di 7.6 la tedesca Maren Hammerschmidt, terza (quattro bersagli ...

Biathlon - IBU Cup Sjusjoen 2019 : nella 10 km sprint maschile vince Lucas Fratscher - 39° Thierry Chenal : Si è disputata la 10 km sprint maschile a Sjusoen (Norvegia), che ha inaugurato la nuova stagione dell’IBU Cup di Biathlon: successo del tedesco Lucas Fratscher, che con un solo errore in piedi chiude in 28:33.1 e precede di 5.7 l’austriaco Harald Lemmerer, secondo (stesso score al tiro), e di 17.3 il norvegese Aleksander Fjeld Andersen, terzo (tre errori in piedi). Poca gloria per gli azzurri: 39° Thierry Chenal a 2:57.8 con tre ...