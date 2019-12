Biathlon – Coppa del Mondo | Dorothea Wierer da sogno | sua la sprint di Oestersund

Biathlon - tutte le vittorie di Dorothea Wierer in Coppa del Mondo e il palmares : settimo sigillo nella sprint di Oestersund : Dorothea Wierer ha vinto la sprint di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon. L’altoatesina ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile e ha fatto saltare il banco in terra svedese imponendosi con grande autorevolezza, l’azzurra si è dimostrata in ottima forma e ha iniziato al meglio l’annata da vera detentrice della Sfera di Cristallo. La nostra portacolori ha conquistato la settima ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2019-2020 : la graduatoria dopo la sprint di Oestersund. Dorothea Wierer subito in testa : La Coppa del Mondo femminile di biathlon ha visto andare in archivio la prima sprint della stagione: questa la graduatoria dopo la prima prova, che equivale anche alla Classifica di specialità delle sprint, con la Dorothea Wierer, che prende subito la testa nella generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo biathlon 2019-2020 1 Wierer Dorothea Italy ITALY 60 2 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 54 3 DAVIDOVA Marketa Czech Republic CZECH ...

VIDEO Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : gli highlights della vittoria di Dorothea Wierer nella sprint : Dorothea Wierer, detentrice della Coppa del Mondo di Biathlon, ha vinto la prima sprint della stagione 2019-2020 ad Oestersund: in Svezia l’azzurra ha regolato la concorrenza anche con una magnifica prestazione sugli sci. Di seguito le immagini di Eurosport della gara dell’azzurra. GLI highlights della vittoria DI Dorothea Wierer nella sprint "Se guadagna ancora non ci credo, Se guadagna ancora non ci credoooooo" E invece ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2019-2020 : la graduatoria dopo la sprint di Oestersund. Johannes Boe subito al comando : La Coppa del Mondo di biathlon ha visto andare in archivio la prima sprint della stagione: questa la graduatoria dopo la prima prova che vale per la Classifica, che equivale anche alla Classifica di specialità delle sprint, con il norvegese Johannes Thingnes Boe, che prende la testa nella graduatoria generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo biathlon 2019-2020 1 BOE Johannes Thingnes NOR 60 2 BOE Tarjei NOR 54 3 ELISEEV Matvey RUS ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : la 10 km sprint va a Johannes Boe - 13° Thomas Bormolini : La 10 km sprint maschile di Oestersund, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon, vede la doppietta dei fratelli norvegesi Boe: Johannes precede Tarjei, mentre al terzo posto si piazza il russo Matvey Eliseev, che sfrutta al meglio una giornata perfetta al poligono. Appena fuori dai 10 due azzurri: 13° Thomas Bormolini, che oggi trova lo zero, mentre è 15° Lukas Hofer (un errore in piedi). Fuori dai punti gli altri italiani: 49° ...

Biathlon oggi in tv - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : orari - pettorali di partenza delle sprint - programma e streaming : La Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon ha vissuto la sua giornata inaugurale ieri con le staffette miste che hanno già regalato la gioia della vittoria all’Italia ma con oggi si fa sul serio e iniziano le prove individuali. Ad Östersund (Svezia) sono in programma entrambe le sprint, che per le donne sarà naturalmente di 7,5 km e per gli uomini di 10. Grande attesa per i primissimi confronti tra i favoriti per la Sfera di cristallo, le ...

Biathlon – Italia super all’esordio in Coppa del Mondo : agli azzurri la staffetta di Oestersund : Esordio col botto per l’Italia in Coppa del Mondo: vittoria nella staffetta mista con Vittozzi, Wierer, Hofer e Windisch È iniziata nel migliore dei modi la Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon per l’Italia. Nella prima giornata di gare a Ostersund, in Svezia, il quartetto azzurro composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windish si è imposto la staffetta mista, regalando subito una gioia ai tifosi in ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : Sala vince in Coppa Europa - al via la staffetta mista del Biathlon. Pittin 11° nella combinata nordica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : la staffetta mista a coppie premia la Svezia! Ottava l’Italia : La staffetta mista a coppie che ha inaugurato la stagione 2019-2020 di Biathlon ad Oestersund, in Svezia, ha premiato proprio la Svezia padrona di casa di Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson, prima con il crono di 36’42″1, che all’ultimo poligono ha scavalcato la Germania di Franziska Preuss ed Erik Lesser, attardata di 18″1, mentre sale sul gradino più basso del podio la Norvegia di Marte Olsbu Roeiseland e Vetle ...

LIVE Biathlon - Staffette Östersund 2019 in DIRETTA : la Coppa del mondo riparte con la gara a coppie. Bormolini e Sanfilippo a caccia del piazzamento di prestigio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 13.02 E’ tutto pronto a Oestersund! Le ragazze sono pronte per il via. 12.59 Cercheranno di trovare il podio anche l’Austria (forte della consolidata coppia Hauser- Eder che ha già vinto nel 2017 questo format a Oestersund), la Germania (Preuss-Lesser) e l’Ucraina, che ha raggiunto il podio con Merkushyna e Tyshchenko nell’opening ...

Biathlon oggi - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : orari staffette - programma - tv e streaming (30 novembre) : Giornata inaugurale per quanto riguarda la nuova stagione del grande Biathlon. A Östersund (Svezia) vanno in scena le due staffette miste della prima tappa di Coppa del Mondo 2019/2020 che serviranno da antipasto al piatto forte del weekend, le Sprint di domani. Si inizia alle 13.10 con la single mixed e poi alle 15.00 la staffetta tradizionale con il nostro ormai storico e consolidato quartetto formato da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas ...

Biathlon - parte la Coppa del Mondo a Oestersund : confermate le formazioni azzurre in gara : Le formazioni azzurre che scenderanno in pista domani sono state confermate, dunque non ci sono novità alla vigilia confermate le formazioni che prenderanno parte sabato 30 dicembre alle prime gare di Coppa del Mondo sulla pista di Oestersund, dove sono previste una staffetta singola mista (ore 13.10) e una staffetta mista (ore 15.00, entrambe con diretta televisiva su Eurosport e diretta streaming su www.Biathlonworld.com). nella prima ...