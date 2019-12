Benetton | basta odio verso la mia famiglia

Rugby - Pro 14 : Scarlets-Benetton Treviso 20-17 - la difesa veneta non basta. Ko in extremis : A Llanelli la Benetton Treviso cedono contro i gallesi Scarlets per 20-17. Un buonissimo primo tempo, sporcato da un paio di ingenuità che costano dieci punti, poi una ripresa in totale sofferenza, con gli Scarlets fissi nella metà campo biancoverde. E la Benetton non può portare a casa il match a Llanelli, dimostrando grande forza difensiva, con in extremis il piazzato dei padroni di casa che condanna i veneti. Aggressivi fin dai primi minuti i ...