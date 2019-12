Beach soccer | Finale Mondiali 2019 | Italia faccia sognare! Azzurri a caccia del primo

Italia-Portogallo oggi - Finale Mondiali Beach soccer 2019 : orario d’inizio - tv - streaming e programma : oggi, alle ore 22.00 italiane, la Nazionale italiana di beach soccer vorrà entrare nella storia ed aggiudicarsi il primo titolo mondiale della storia. Gli azzurri di Emiliano Del Duca, dopo aver sconfitto la Svizzera nei quarti di Finale e la Russia in semiFinale, se la vedranno contro il Portogallo. Sul rettangolo di sabbia di Asuncion (Paraguay) si prevede un incontro ricco di emozioni tra due formazioni molto forti e qualificate. I lusitani ...

VIDEO Italia-Russia 8-7 - semifinale Mondiali Beach soccer 2019 : highlights e sintesi. Gli azzurri volano in Finale! : L’Italia ha sconfitto la Russia e si è qualificata alla Finale dei Mondiali 2019 di beach soccer. La nostra Nazionale ha compiuto una vera e propria impresa sportiva contro la corazzata avversaria, si è imposta per 8-7 ai tempi supplementari e ha staccato il pass per l’atto conclusivo da giocare contro il Portogallo sulla sabbia di Asuncion (Paraguay) nella giornata di domenica 1° dicembre. Gli azzurri hanno chiuso i conti col calcio ...

Finale Mondiali Beach soccer 2019 - Italia-Portogallo : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Domenica 1° dicembre si giocherà Italia-Portogallo, Finale dei Mondiali 2019 di beach soccer che è andra in scena sulla sabbia di Asuncion (Paraguay). Gli azzurri scenderanno in campo per sovvertire il pronostico della vigilia e conquistare il primo titolo iridato della storia mentre i lusitani andranno a caccia del terzo sigillo, la nostra Nazionale deve realizzare una vera e propria magia per sconfiggere un’autentica corazzata ma i ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : l’Italia affronterà il Portogallo in Finale - i lusitani battono il Giappone ai rigori : L’Italia affronterà il Portogallo nella Finale dei Mondiali 2019 di Beach soccer che andrà in scena domenica 1° dicembre ad Asuncion (Paraguay). Gli azzurri, oggi capaci di battere la Russia per 8-7 dopo i tempi supplementari, se la dovranno vedere contro i lusitani che sono riusciti a sconfiggere il Giappone soltanto ai calci di rigore dopo il 3-3 maturato tra tempi regolamentari ed extra-time. I rossoverdi tornano a disputare ...

L'Italia è in finale ai mondiali di Beach soccer : L'Italia del beach soccer vince ancora e conquista l'accesso alla finale dei mondiali in Paraguay. In semifinale gli azzurri hanno superato la Russia per 8-7 dopo una partita combattuta e giocata in condizioni meteorologiche difficili. Ad Asuncion, infatti, si è abbattuta una vera tempesta con i tifosi che, nella terza frazione, dalle tribune hanno cercato riparo dalla forte pioggia. Gabriele Gori e Dario Ramacciotti, autori di una ...

Mondiali Beach soccer - l’Italia non smette di stupire : Russia stesa all’extra-time e finale in tasca! : La squadra di Del Duca supera anche la Russia e si conquista il pass per la finale dei Mondiali di Beach Soccer, dove affronterà la vincente di Giappone-Portogallo Una splendida Italia stacca il pass per la finale dei Mondiali di Beach Soccer, gli azzurri superano in semifinale la Russia e si guadagnano la possibilità di giocarsi domani il titolo iridato. Una partita pazzesca allo stadio “Los Pynandi” di Asuncion, un match al ...

LIVE Italia-Russia 8-7 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : azzurri memorabili - è finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.43 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani, un saluto sportivo! 21.42 Domani (domenica 1° dicembre) l’Italia affronterà in finale la vincente di Portogallo-Giappone, che scenderanno in campo tra poco. 21.40 Italia-Russia 8-7 dopo i tempi supplementari! Una partita pazzesca, allucinante. 3 gol per Ramacciotti e Gori, uno per Corosiniti. Zurlo ha realizzato ...

LIVE Italia-Russia 6-5 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : bomba di Gori - allungo azzurro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Russia 7-5! 5’49” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL!!! SEMPRE LUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! IL NOSTRO BOMBEEEEEEEEEEEEEEEEERR!!! BOMBEEEEEEEEEEEEERR!!! GoriIIIIIIIIIIII!!! Una bomba di sinistro all’angolino basso, imparabile! 5’51” Gori si guadagna un prezioso calcio di punizione, la posizione è invitante, poco oltre la metà campo. Deve provarci…. 6’09” ...

LIVE Italia-Russia 6-5 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : Ramacciotti riporta avanti gli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8’42” Romanov calcia a botta sicura, Chiavaro salva sulla linea immolandosi con il proprio corpo! Italia-Russia 6-5! Partita allucinante! 9’20” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL!! GOOOOOOOOOOOOOL!!! RamacciottiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Azione rocambolesca, l’Italia vince tutti i rimpalli e Ramacciotti non sbaglia a porta vuota! Ultimi 10 minuti, in caso di parità un ...

LIVE Italia-Russia 3-4 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : Zemskov ribalta tutto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Russia 3-4 dopo il secondo tempo. 3-4 Pazzesco gol realizzato dalla Russia. Lancio lungo del portiere, Carpita esce malissimo e Zemskov porta avanti i nostri avversari allo scadere. 3″ Esce la rovesciata di Gori, sin qui neutralizzato dalla difesa russa. 29″ Fuori di molto il tiro di Paporotnyi. 32″ Percia Montani concede una punizione da lontano alla Russia. 59″ Esce ...

LIVE Italia-Russia 2-1 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : Ramacciotti firma il sorpasso! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35″ Ramacciotti fa buona guardia di testa. 48″ DEL MESTRE VOLA SU MAKAROV! Angolo Russia. 1’22” Alle stelle il tiro di Junior. 1’24” Al termine, punizione per Junior dalla lunga distanza. Italia-Russia 2-1! Gli azzurri ribaltano tutto! GOOOOOOOL!!! RamacciottiIIIIIIIIIIIIIII!!! Italia-Russia 1-1! 3’53” GOOOOOOOL!! Angolo battuto da Marinai, Corosiniti, ...

LIVE Italia-Russia - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : si comincia - azzurri per l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12 Due azzurri occupano le prime due posizioni della classifica cannonieri: 13 gol per Gabriele Gori, 8 per Emmanuele Zurlo. L’Italia si affida ai suoi bomber! 20.11 Il quintetto partente dell’Italia: Del Mestre in porta, poi Junior Gentilin, Chiavaro, Ramacciotti e Gori. 20.09 INNO DI MAMELI! 20.08 Squadre sulla sabbia per gli inni nazionali. 20.07 L’Italia è approdata in finale una ...

