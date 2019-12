Basket - Serie A 2019-2020 : Varese annichilisce la Virtus Roma - 99-69 per i lombardi : L’Openjobmetis Varese annichilisce la Virtus Roma nel match valido per l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020 di Basket: il risultato finale alla “Enerxenia Arena” è 99-69 per i lombardi. Partita dominata in lungo e in largo dai varesini, che con questa vittoria raggiungono i capitolini in classifica a quota 10 punti. Le prestazioni individuali da sottolineare con la matita rossa sono quelle di L.J. Peak (22 punti ...

LIVE Varese-Virtus Roma 99-69 Basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : vittoria larghissima dei lombardi sui capitolini! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. FINITA! Varese batte Virtus Roma 99-69. 99-69 Tripla con spazio di Buford. 99-66 Tre liberi per Jokovics. 96-64 2/2 anche per Jefferson. 96-62 Ferrero segna due liberi. 94-62 Risponde Ferrero dall’altra parte, 4 minuti alla fine. 91-62 Canestro da tre punti di ...

