Basket | la nazionale italiana con sindrome di Down vince il Mondiale

La Nazionale del Basket con sindrome di Down è campione del Mondo : Italia show - bissato il successo dell’anno scorso : Lo sport oltre le barriere: Italia in festa per la vittoria del titolo Mondiale della Nazionale azzurra di basket con sindrome di Down Che spettacolo a Guimaraes! La Nazionale Italiana di basket con sindrome di Down si è confermata campione del Mondo. La squadra, composta da Emanuele Venuti, Andrea Rebichini, Alessandro Greco, Antonello Spiga, Davide Paulis e Alessandro Ciceri hanno bissato il successo dell’anno scorso. Una vittoria ...

Basket - la Nazionale italiana con sindrome di Down è campione del mondo : La Nazionale italiana Atleti di pallacanestro con sindrome di Down è campione mondiale per la seconda volta consecutiva. Gli Azzurri hanno battuto in finale i padroni di casa del Portogallo con il punteggio di 36-22, bissando la vittoria del girone iniziale (40-4).Continua a leggere

Basket : Luca Vitali lascia la Nazionale. Per lui 149 presenze tra il 2006 e il 2019 : Dalle pagine della Gazzetta dello Sport arriva il secondo addio azzurro alla Nazionale italiana in pochi mesi, e sempre nello stesso reparto, quello di playmaker. All’uscita di scena di Daniel Hackett, infatti, si aggiunge quella di Luca Vitali, che non vestirà più la maglia dell’Italia dopo 149 presenze, all’apice delle quali si trovano gli Europei 2013 e i Mondiali 2019. Queste le parole rilasciate dal play di Brescia a Vincenzo Di ...

Basket - Luca Vitali lascia la Nazionale : 149 presenze tra il 2006 e il 2019 : Dalle pagine della Gazzetta dello Sport arriva il secondo addio azzurro alla Nazionale italiana in pochi mesi, e sempre nello stesso reparto, quello di playmaker. All’uscita di scena di Daniel Hackett, infatti, si aggiunge quella di Luca Vitali, che non vestirà più la maglia dell’Italia dopo 149 presenze, all’apice delle quali si trovano gli Europei 2013 e i Mondiali 2019. Queste le parole rilasciate dal play di Brescia a ...

Basket : Luca Vitali lascia la Nazionale. Per lui 149 presenze tra il 2006 e il 2019 : Dalle pagine della Gazzetta dello Sport arriva il secondo addio azzurro alla Nazionale italiana in pochi mesi, e sempre nello stesso reparto, quello di playmaker. All’uscita di scena di Daniel Hackett, infatti, si aggiunge quella di Luca Vitali, che non vestirà più la maglia dell’Italia dopo 149 presenze, all’apice delle quali si trovano gli Europei 2013 e i Mondiali 2019. Queste le parole rilasciate dal play di Brescia a ...

Basket 3×3 – La Nazionale Open Femminile ammessa ai due tornei di Qualificazione Olimpica : 3×3. La Nazionale Open Femminile ammessa ai due tornei di Qualificazione Olimpica per i Giochi di Tokyo 2020. A Utsunomiya (Giappone) rese note le prime otto nazionali ammesse direttamente ai Giochi e la composizione dei due tornei di Qualificazione La Nazionale 3×3 Open Femminile parteciperà in base al ranking, dal 18 al 22 marzo 2020 in India, al FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament, torneo di Qualificazione ai Giochi di ...