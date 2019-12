Basket | la Nazionale italiana con sindrome di Down è campione del mondo

Basket : Luca Vitali lascia la Nazionale. Per lui 149 presenze tra il 2006 e il 2019 : Dalle pagine della Gazzetta dello Sport arriva il secondo addio azzurro alla Nazionale italiana in pochi mesi, e sempre nello stesso reparto, quello di playmaker. All’uscita di scena di Daniel Hackett, infatti, si aggiunge quella di Luca Vitali, che non vestirà più la maglia dell’Italia dopo 149 presenze, all’apice delle quali si trovano gli Europei 2013 e i Mondiali 2019. Queste le parole rilasciate dal play di Brescia a Vincenzo Di ...

Basket - Luca Vitali lascia la Nazionale : 149 presenze tra il 2006 e il 2019 : Dalle pagine della Gazzetta dello Sport arriva il secondo addio azzurro alla Nazionale italiana in pochi mesi, e sempre nello stesso reparto, quello di playmaker. All’uscita di scena di Daniel Hackett, infatti, si aggiunge quella di Luca Vitali, che non vestirà più la maglia dell’Italia dopo 149 presenze, all’apice delle quali si trovano gli Europei 2013 e i Mondiali 2019. Queste le parole rilasciate dal play di Brescia a ...

Basket 3×3 – La Nazionale Open Femminile ammessa ai due tornei di Qualificazione Olimpica : 3×3. La Nazionale Open Femminile ammessa ai due tornei di Qualificazione Olimpica per i Giochi di Tokyo 2020. A Utsunomiya (Giappone) rese note le prime otto nazionali ammesse direttamente ai Giochi e la composizione dei due tornei di Qualificazione La Nazionale 3×3 Open Femminile parteciperà in base al ranking, dal 18 al 22 marzo 2020 in India, al FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament, torneo di Qualificazione ai Giochi di ...