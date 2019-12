Basket femminile | Serie A1 2019-2020 | 8a giornata | Schio regola Venezia e rimane in vetta

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019-2020 : vittorie in trasferta di Palermo e Torino negli anticipi : L’ottava giornata della Serie A1 di Basket femminile si è aperta con due anticipi, che hanno visto in entrambi i casi due vittorie in trasferta. La prima è quella di Palermo, che ha espugnato il campo di Costa Masnaga per 62-53; mentre la seconda è quella di Torino, che ha superato Bologna per 85-77. Importante successo di Palermo, che sale a quota quattro punti e raggiunge in classifica proprio la formazione lombarda. Una partita ...

Basket femminile - 8a giornata Serie A1 2019-2020 : c’è il derby Schio-Venezia! Sfide in trasferta per Ragusa e San Martino di Lupari : L’ottava giornata della Serie A1 di Basket femminile avrà il suo culmine proprio nel posticipo domenicale con lo scontro diretto tra il Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia. Il derby veneto è uno scontro diretto per la testa della classifica ed entrambe le squadre cercano glorie in campionato dopo le rispettive sconfitte in Eurolega con Fenerbahce e Castors Braine. Un turno di A1, però, che si aprirà sabato con due partite. Si ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 - 5a giornata : la Reyer Venezia crolla nell’ultimo quarto e cade in casa con il Castors Braine : Quarta sconfitta consecutiva per l’Umana Reyer Venezia nella quinta giornata di Eurolega 2019-2020. Nello scontro tra ultime del girone A, la formazione allenata da Giampiero Ticchi crolla nell’ultimo quarto ed esce sconfitta per 58-75 dalle belghe del Castors Braine, iniziando ad avere ottimi motivi per preoccuparsi anche a causa della clamorosa vittoria del TTT Riga su Ekaterinburg, la prima delle lettoni in stagione. Di lettoni ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Fenerbahce-Schio 58-43. Cecilia Zandalasini vince il big match contro le campionesse d’Italia : Cade a Istanbul la Famila Wuber Schio, nel big match di Eurolega femminile 2019-2020 con il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini. Il match ha visto le padrone di casa dominare in lungo e in largo, mentre le campionesse d’Italia hanno avuto grossissime difficoltà a fare canestro. Con questo successo le turche restano sole al comando del gruppo B con il record di 4-1, mentre le venete sono, ora, ferme sul 3-2. Il Fener comincia subito ...

Basket femminile - le migliori italiane della 7^ giornata di Serie A1. Sugli scudi Costanza Verona e Valentina Bonasia - exploit per la baby Matilde Villa : La settima giornata della Serie A1 di Basket femminile ha regalato tante emozioni e una grande sorpresa, il successo di Vigarano sul campo della capolista Ragusa, unica squadra ancora imbattuta fino a ieri. Sono numerose le giocatrici italiane che si sono messe in evidenza nelle sette partite del weekend, tra cui alcune giovanissime. Dati alla mano, andiamo ad analizzare le loro prestazioni. La performance più completa in ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i risultati della 7^ giornata. Impresa di Vigarano a Ragusa - non sbagliano Schio e San Martino di Lupari : Dopo le vittorie di Venezia e Sesto San Giovanni negli anticipi di ieri, oggi pomeriggio si sono disputate le restanti cinque partite in programma per la settima giornata della Serie A1 di Basket femminile. La notizia della giornata è la sorprendente vittoria di Vigarano a Ragusa, che pone fine all’imbattibilità della capolista. Non sbagliano invece Schio e San Martino di Lupari, che con questi due punti raggiungono la testa della ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 7a giornata : Venezia senza problemi con Battipaglia - il Geas espugna Costa Masnaga : Si sono giocati oggi due anticipi della Serie A1 femminile, per quel che concerne la settima giornata del massimo campionato di casa nostra. Andiamo a vedere cos’è accaduto nelle due sfide della sera. UMANA REYER Venezia-O.ME.P.S. GIVOVA Battipaglia 82-60 (26-14, 42-35, 63-47)Vittoria abbastanza agevole per la Reyer, che controlla con poca fatica l’ultima in classifica (ancora senza vittorie) e si riprende per una sera la testa ...