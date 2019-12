Barbara d’Urso | spettatrice critica Live | “Mia figlia si spaventa!”

Marco Carta mostra il fidanzato Sirio (FOTO). Barbara d’Urso snobbata : Barbara D’Urso snobbata da Marco Carta? Lui presenta il fidanzato Sirio sui social La scorsa estate è stato paparazzato in diverse occasioni in compagnia del suo amato fidanzato Sirio Campedelli, Marco Carta ha deciso di presentarlo ufficialmente, e per la prima volta, sui suoi profili social ufficiali. Dopo aver fatto coming out in tv a Domenica Live, nel corso di una intervista emozionante rilasciata a Barbara D’Urso, più che mai ...

Barbara d’Urso di nuovo tra le polemiche : ‘sbranata’ per il video nei camerini. “Incommentabile” : Barbara D’Urso è un fiume in piena su Instagram. Non solo la conduttrice partenopea va in onda praticamente tutti i giorni, visto che il suo pubblico la segue a Pomeriggio 5, a Domenica Live e, il lunedì in prima serata, anche a Live Non è la D’Urso, ma anche ama tenersi in contatto con i suoi adorati fan anche in rete non solo sul piccolo schermo. E così, nonostante lei segua solo una persona su Instagram, ovvero la mitica Oprah Winfrey, i suoi ...

Francesca Fialdini - nuova sfida con Barbara d’Urso : ospiti e anticipazioni : Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini pronta a sfidare ancora la d’Urso: anticipazioni puntata 1 dicembre nuova puntata di Da noi a ruota libera domani, domenica 1° dicembre, con Francesca Fialdini, reduce dalla sua ospitata in quel di Adrian, da Celentano, su Canale 5, avvenuta giovedì sera. E quella di domani sarà una puntata di Da noi a ruota libera ricca di ospiti per Francesca Fialdini. Le anticipazioni di Da noi… a ...

Domenica Live : Barbara d’Urso fa un chiarimento su Paola Caruso e Merlo : Barbara d’Urso prima dell’intervista a Moreno Merlo a Domenica Live: “Amo Paola Caruso” Barbara d’Urso, come già ampiamente anticipato, intervisterà domani a Domenica Live nientepopodimeno che Moreno Merlo. Difatti quest’ultimo andrà in trasmissione per rispondere punto per punto alle accuse mosse nei suoi confronti da Paola Caruso. Intanto a poco più di 24 ore da questa intervista, la conduttrice ha voluto ...

Barbara d’Urso prima dell’intervista a Moreno : le parole su Paola Caruso : Barbara d’Urso si sbilancia prima dell’intervista a Moreno Merlo: le parole su Paola Caruso Non è facile che Barbara d’Urso, nel bel mezzo di una polemica rovente trattata nei suoi programmi, si sbilanci verso uno dei personaggi coinvolti nella vicenda. Per Paola Caruso, però, la conduttrice partenopea ha fatto uno strappo alla regola. Sui social, […] L'articolo Barbara d’Urso prima dell’intervista a Moreno: ...

Domenica Live anticipazioni - 1 dicembre : gli ospiti di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: tutti gli ospiti di Domenica Live puntata 1 dicembre Barbara d’Urso, come ormai di consueto, nell’ultima puntata della settimana di Pomeriggio 5 rivela in anteprima, soltanto per i suoi fedeli telespettatori, tutte le anticipazioni di Domenica Live. Nella puntata del primo dicembre in studio si tornerà a parlare della coppia, ormai scoppiata, formata da Paola Caruso e Moreno Merlo. Questa volta in studio ci ...

“Salta tutto”. E ora Barbara d’Urso trema. Ma anche il pubblico non sarà felice della ‘novità’ : Ormai per i grandi appassionati del reality GFVip il 7 gennaio è una data attesissima. Confermata la conduzione di Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Wanda Nara, splendida testimonial della linea seducente promossa appositamente per lei dal brand Blumarine. Eppure i nastro rosso non doveva esser tagliato a ottobre? In Mediaset si respira aria di maretta e i motivi non sono ancora del tutto chiari. Questo slittamento potrebbe causare una ...

Barbara d’Urso - il Grande Fratello 20 a rischio : Il Grande Fratello 20 by D’Urso è a rischio. Secondo alcune indiscrezioni il reality condotto dalla presentatrice partenopea potrebbe non andare in onda nel 2020. Il motivo? Mediaset non saprebbe dove collocare il programma televisivo. Il ritorno di Adrian, lo show di Celentano, ha infatti richiesto alcuni spostamenti nel palinsesto televisivo. Il programma del Molleggiato, che continua a registrare ascolti piuttosto deludenti, è tornato ...

Vieni da Me - Caterina Balivo imita Barbara d’Urso in diretta tv : Caterina Balivo imita Barbara D’Urso a Vieni da Me. La conduttrice ha sorpreso tutti, lanciandosi in una divertente imitazione della collega durante l’ultima puntata della trasmissione. Complice il clima goliardico scatenato dall’intervista di Giobbe Covatta, la padrona di casa ha copiato alcuni gesti e frasi della D’Urso. Nel lanciare un servizio infatti ha annunciato: “Esclusivo! Choc!”, imitando il tono che ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 novembre 2019 : Non è la D’Urso prima tendenza - il bacio tra Gabriel Garko e Barbara d’Urso fa impazzire i social : social Auditel 11 novembre 2019: Live - Non è la D'Urso al primo posto nel trending topic italiano con +9.000 Tweet.Report nuovo record di Tweet, Stasera tutto è possibile è secondoLive Non è la D’Urso si conferma il programma tv più seguito del lunedì sera. L’hashtag ufficiale #noneladurso, primo trend italiano, raggiunge +9.000 Tweet, in aumento rispetto alla scorsa puntata anche grazie a diverse tendenze correlate come: Taylor ...

Pomeriggio 5 - l’ospite in collegamento sbotta in diretta : «Non sento un c***». Barbara d’Urso allibita : Pomeriggio 5, gelo in studio. L’ospite in collegamento sbotta in diretta: «Non sento un c***». Barbara D’Urso allibita. Contrattempo, oggi, nel salotto di Canale 5. Durante un collegamento, una delle ospiti è sbottata in diretta, forse pensando di non essere ripresa. Si tratta della contessa Patrizia De Blanck, che in collegamento esterno, avrebbe avuto qualche problema con l’audio. «Non sento un cavolo, alzate il volume. Come ...

Grande Fratello 2020 a rischio : novità in vista per Barbara D’Urso? : Barbara D’Urso: Grande Fratello 17 rinviato? novità in vista per la conduttrice di Pomeriggio 5 Il 7 gennaio la porta rossa del Grande Fratello Vip si aprirà per la quarta edizione che sarà condotta da Alfonso Signorini e che vedrà la presenza di Pupo e Wanda Nara come opinionisti. Il reality più spiato d’Italia doveva fare il suo debutto a ottobre scorso, ma Mediaset ha deciso di posticiparlo ad inizio 2020. Come era immaginabile, ...

Barbara d’Urso : a rischio il Grande Fratello 2020 - ultime news : Si farà il prossimo anno il Grande Fratello con Barbara d’Urso? ultime news e gossip Brutte notizie per i fan di Barbara d’Urso. Il Grande Fratello con la conduttrice Mediaset è a rischio. L’azienda non sa infatti quando collocare la diciassettesima edizione dello storico reality show. Lo slittamento del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini […] L'articolo Barbara d’Urso: a rischio il Grande Fratello 2020, ...

Barbara d’Urso scioccata da Maria Monsé : cos’è successo a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Maria Monsé lascia senza parole Barbara d’Urso Barbara d’Urso durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5 è rimasta senza parole. Il motivo? Maria Monsé, ospite della puntata, ha consegnato dei video che la ritraggono cantare, insieme a sua figlia Perla Maria, in bikini una canzone dedicata alla bella conduttrice partenopea. L’esibizione, per non farsi mancare nulla, è avvenuta durante il ...