Badante falsifica testamento e intasca 389mila euro | indagata

ilgiornale

(Di domenica 1 dicembre 2019) Stefano Damiano La donna ora dovrà difendersi davanti al giudice. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di appropriazione indebita e falso Finirà sotto processo la donna, unaromena di 50 anni, accusata di averto ildell’uomo che accudiva per avere in eredità i 389 milapresenti sul conto corrente e tre immobili. La donna, B.A., è stata posto sotto indagine della Procura per il reato di falso e appropriazione indebita per aver manomesso ilolografo del suo datore di lavoro attraverso l’utilizzo di una sua vecchia lettera. La vittima, un uomo gravemente malato era stato nel corso del tempo ricoverato più volte presso gli ospedali di Cassino, di Sora e di Pescara e a causa delle sue precarie condizioni di salute era stato costretto ad assumere una. La donna nel corso del tempo aveva consolidato il rapporto e la 50enne era ...

TuttoCitta : RT @libero_it: ???? #Notizie #Curiosità ???? Avrebbe falsificato il testamento del malato di cui si occupava, per impossessarsi dell’eredità! #… - libero_it : ???? #Notizie #Curiosità ???? Avrebbe falsificato il testamento del malato di cui si occupava, per impossessarsi dell’e… - razorblack66 : ROMANIA.... Badante falsifica testamento di un malato per impossessarsi di 380mila euro e 3 case -