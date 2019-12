Autostrade | Di Maio risponde a Benetton | «Sulla revoca della concessione tireremo dritto»

Autostrade - Di Maio attacca i Benetton : «Niente scuse - avanti con la revoca» : Attacco ad alzo zero contro Luciano Benetton da parte del ministro degli esteri e leader del M5s Luigi Di Maio. E nuovo fronte aperto per la maggioranza e i rapporti col Pd (ammesso e non concesso che sull’argomento ci fosse stata davvero una parziale tregua). Dopo che questa mattina Luciano Benetton ha chiesto e ottenuto dai principali giornali nazionali di pubblicare una lettera rivolta al direttore in cui prende le distanze dai ...

Autostrade - la lettera di Benetton : “Non cerco scusanti - ma stop alla campagna d’odio di Di Maio” : "Non cerco indulgenza per Autostrade, chi ha sbagliato deve pagare, ma quello che trovo inaccettabile, è la campagna di odio scatenata contro la nostra famiglia, con accuse arrivate da subito e che continuano tutt’ora con veemenza da parte di esponenti del governo, come l’onorevole Di Maio, che addita la famiglia come fosse collusa nell’aver deciso scientemente di risparmiare sugli investimenti in manutenzioni. In pratica come fosse malavitosa. ...

Grillo con Di Maio : via le concessioni ad Autostrade : Luigi Di Maio insiste per la revoca delle concessioni ad Autostrade, spalleggiato da Beppe Grillo. Anche il Pd, con la ministra per le Infrastrutture e i Trasporti Paola De Micheli, parla di verifiche necessarie. Dopo che Atlantia, holding dei Benetton proprietaria anche di Autostrade, si è ritirata dalla partita Alitalia (la soluzione di mercato è fallita), il governo sembra accelerare sulla revoca delle concessioni.Secondo ...

Autostrade : Salvini a Di Maio - ‘Lega difeso Benetton? è una bugia’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “E’ una bugia e se fossi più volgare direi che è una cazzata. Noi non abbiamo mai detto: ‘Non si tolga mai la concessione’. Ma abbiamo sempre detto che chi sbaglia, paga. Le competenze in questi anni le hanno avute tutte i 5 Stelle con Di Maio al Mise, Toninelli alle Infrastrutture e Conte a palazzo Chigi. Quindi le cose sono due: se non hanno ancora revocato la concessione o sono ...

Autostrade - Di Maio : avanti su revoca : 18.08 "Sulla revoca della concessione ad Autostrade non faremo un passo indietro. Tutto il Movimento 5 Stelle, da me a Beppe Grillo ad ogni singolo eletto e attivista, è determinato in questa battaglia". Così Di Maio in un post su Fb. "Sono morte 43 persone perché un ponte da un momento all'altro gli è crollato sotto i piedi. Le loro famiglie ancora stanno piangendo.Chiedono giustizia.Noi gliela daremo. Costi quel che costi", conclude il capo ...

Autostrade - Di Maio : “Vanno revocate le concessioni ai Benetton. Chi ci ha bloccato fino a 4 mesi fa? La Lega” : “Ai Benetton vanno revocate le concessioni, abbiamo iniziato 6 mesi fa il procedimento. Chi ci ha bloccato fino a 4 mesi fa? La Lega che ha sempre sostenuto che i Benetton dovevano rimanere”. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook. “Abbiamo di fronte concessionari che con i nostri soldi hanno fatto profitti e non li hanno messi nella manutenzione. A tal punto hanno fatto profitti che l’estate scorsa è ...

Maltempo - Di Maio sul crollo del viadotto : “Revocare subito la concessione ad Autostrade” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha rilanciato la proposta di una legge che consenta ai lavoratori, in caso di allerta rossa, di poter rimanere a casa senza perdere lo stipendio. Sul crollo del viadotto ha aggiunto: "Bisogna muoversi: ad Autostrade va revocata la concessione e va avviato un monitoraggio nazionale".Continua a leggere