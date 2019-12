Australia | telecamere intelligenti vedono chi telefona guidando

meteoweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) In Nuovo Galles del Sud verrà utilizzata l’intelligenza artificiale applicata alledi sorveglianza del traffico per individuare chi utilizza il cellulare alla guida senza auricolari o vivavoce: lesaranno operative giorno e notte in tutte le condizioni meteo per determinare se un autista sta usando un cellulare. Nello Statono effettuare o ricevere chiamate vocali mentre si guida è legale, ma solo quando se utilizza un dispositivo vivavoce: tutte le altre funzioni, come la videochiamata, l’uso dei social media e la fotografia, sono vietate mentre si è al volante. Finora quest’anno sono morte 329 persone sulle strade dello Statono, rispetto alle 354 di tutto il 2018, secondo le statistiche ufficiali. Il Nuovo Galles del Sud vuole ridurre del 30% il numero di vittime della strada entro il 2021. L'articolo...

