Attentato Londra | diffuso il nome della seconda vittima dell’attacco sul London Bridge | è

Attentato Londra - l’hanno chiamato eroe ma è anche un assassino. Chi è allora James Ford? : Come sono sottili le linee che percorrono le nostre esistenze, alle quali forse troppe volte ci aggrappiamo con troppa forza. Linee che ci definiscono, che ci collocano in un determinato posto della società, segni attraverso i quali veniamo percepiti e che spesso sedimentano fino a diventare assoluti. Poi un istante, un gesto, un fatto possono ribaltare tutto o forse no, ma di certo aggrovigliano quelle linee. È il caso di James Ford, assassino ...

Attentato A LONDRA/ Quando il terrorismo si arrende alle "persone normali" : ATTENTATO a LONDRA, sul London Bridge: un uomo armato di coltello ha ferito 8 persone prima di essere ucciso dalla polizia

Londra - Attentato al London Bridge : identificata la prima vittima. Jack era un neo-laureato di Cambridge. L'Isis rivendica l'attacco : «Colpire alleati Usa» : È stata identificata la prima delle due vittime dell'attacco di London Bridge. Si chiamava Jack Merritt ed era un giovane 25enne laureato dell'università di CamBridge. Secondo...

Attentato a Londra - il killer era un terrorista in libertà : simpatizzante di Al Qaeda - era stato scarcerato in anticipo : Usman Khan, 28 anni, è il killer che ieri ha seminato morte e paura a London Bridge, armato di coltello e con un finto gilet esplosivo addosso. Nel suo folle attacco, ha ucciso 2 persone – un uomo e una donna – e ne ha ferite seriamente altre 3, prima d’essere affrontato da alcuni passanti ‘eroi’ e infine freddato dalla polizia. Si tratta di un simpatizzante di Al Qaeda, condannato per terrorismo e scarcerato in ...

Londra - Isis rivendica Attentato London Bridge : «Colpire i paesi alleati con gli Usa» : Lo Stato Islamico (Isis) ha rivendicato tramite la sua agenzia di propaganda 'Amaq' l'attacco avvenuto ieri sul London Bridge, affermando che è stato condotto da uno dei suoi...

Attentato Londra - un giovane ricercatore di Cambridge la prima vittima identificata : Si chiamava Jack Merritt e aveva solo 25 anni. giovane ricercatore di Cambridge, impegnato nel sociale, credeva che i carcerati potessero cambiare le proprie vite. Ed è lui la prima vittima di Usman Khan, che era in libertà vigilata. Merritt è stato ucciso durante una conferenza sulla riabilitazione dei detenuti, a cui partecipava come coordinatore di un corso. Il giovane lavorava per Learning Together, il progetto dell’ateneo di Cambridge ...

Londra - l’Attentatore è 28enne con precedenti per terrorismo. Era in libertà vigilata dal 2018 : Usman Khan, l’attentatore 28enne che venerdì sera ha accoltellato dei passanti sul London Bridge di Londra ammazzando due persone e ferendone altre tre prima di essere ucciso dalla polizia, era in libertà vigilata da dicembre 2018, dopo aver scontato sei anni in carcere per reati legati al terrorismo. Nel 2010 aveva partecipato a un complotto per attaccare la Borsa di Londra. Intanto, l’antiterrorismo britannica afferma che non è in corso ...

Londra - Attentato al London Bridge : l'eroe che ha salvato una donna è un assassino che uccise una disabile : Uno degli eroi che durante l'attacco terroristico al London Bridge di Londra hanno fermato l'assalitore e provato a mettere in salvo i passanti è un assassino condannato per...