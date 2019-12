Arriva la stangata su albergatori e turisti | può raddoppiare la tassa di soggiorno

ilfogliettone

(Di domenica 1 dicembre 2019) Anche il turismo in Italia rischia la. La manovra va così avanti a colpi di mini-tasse e l’ultima in ordine di tempo è quella contenuta in un emendamento approvato a sorpresa dalla Commissione Finanze della Camera. In soldoni, le città capoluogo potranno aumentare fino a dieci euro ladi. Un’imposta, che verrà raddoppiata e che, in pratica, attualmente è applicata in oltre mille comuni italiani e pesa sulle tasche di coloro che sostano nelle strutture ricettive eche, qualcosa come 600 milioni di euro, secondo gli ultimi dati del Cna turismo e commercio. “È stata una richiesta delle stesse città italiane” dice la deputata Pd, Martina Nardi, prima firmataria del relativo emendamento, assumendo toni da “Pilato”. E rimarca che ladiè “un’esigenza delle città che hanno un afflussoco molto importante, affinché possono meglio sostenere ...

