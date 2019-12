Arezzo | la prima casa di produzione cinematografica con attori disabili “Abbiamo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Se già fare cinema è un’impresa da eroi, farla con persone contà intellettive è da supereroi!”. All’inizio c’è stato qualcuno che li ha presi in giro; il mondo del cinema di un certo livello (“che per natura è molto selettivo e commerciale”) non li ha visti di buon occhio. Eppure per loro essere sul set, ridere, raccontarsi senza mezze misure, si è trasformata in un’esperienza positiva, nuova, irrinunciabile. “In sostanza avevano degli obiettivi, delle occasioni per mettersi alla prova”. Si chiama Poti Pictures, è nata nel 2015 aded è ladisociale che dà spazio adcontà intellettive e fisiche. “Siamo dei pazzi, non ci poniamo limiti”, sorride il regista Daniele Bonarini, 41 anni. Tutto è nato nel 2004, durante una gita in montagna. Da circa 40 anni infatti una piccola comunità di(‘Il Cenacolo Francescano’) ...

